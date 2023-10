Afera wśród polskich youtuberów. Wiceszef MSWiA o przesłuchaniach. "Służby dokonały analizy"

Wiceszef MSWiA Błażej Poboży był w czwartek gościem rozmowy z Bogdanem Rymanowskim na antenie Radia ZET. - Czy państwo powinno kontrolować działalność youtuberów? - zapytał prowadzący. Polityk PiS odparł twierdząco.

Afera wśród youtuberów. Wiceszef MSWiA ujawnił nowe informacje

Youtuber Sylwester Wardęga zamieścił w środę 3 października w filmie zamieszczonym na swoim profilu w serwisie szczegóły dotyczące afery wśród youtuberów, która zatacza coraz szersze kręgi. W polskim internecie pojawia się obecnie coraz więcej doniesień, które dotyczą kolejnych nazwisk. Według doniesień Wardęgi osoby te rzekomo miały nawiązywać relacje z nieletnimi fankami. Sprawa szczególnie skupia się na Stuarcie Burtonie (Stuu). Jak informuje Wardęga, Marcin Dubiel, Michał Baron (Boxdel) i Agata Fąk (Fagata) mieli wiedzieć o czynach swojego kolegi.

Błażej Poboży został zapytany na antenie Radia ZET o to, co rząd zamierza zrobić w tej sprawie. - Ta sprawa rzeczywiście jest bulwersująca. (...) W tej sprawie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (…) już dokonało analizy materiału, który został w serwisie Wardęgi umieszczony. Wyodrębniono wszystkie elementy, które mogą potencjalnie świadczyć o możliwości popełnienia przestępstwa. Ten materiał przekazany do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która wskazała CBZC jako właściwie do dalszego prowadzenia czynności - powiedział wiceminister.

- Wszystkie osoby, twórcy materiału, osoby, które pojawiają się w materiale, będą musiały być procesowo przesłuchane w charakterze świadków - ujawnił. - Byłem wstrząśnięty, że istnieje taka sfera w ramach wolnego dostępu do internetu, która umożliwia dorosłym mężczyznom jakąś formę kontaktu z osobami 11-, 12-, 13-, 14-letnimi - powiedział wiceszef MSWiA. - Będę chciał tą sprawą zainteresować panią marszałek Witek - dodał Poboży. Z kolei Błażej Kmieciak, były przewodniczący Państwowej Komisji ds. Pedofilii w rozmowie z WP poinformował, że komisja zawiadomiła w tej sprawie Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Morawiecki: Spotka was kara, najbardziej dotkliwa, jaka jest przewidziana w prawie

W środę oświadczenie w tej sprawie wydał premier Mateusz Morawiecki. - Musimy wszyscy, na czele z państwem polskim, z różnymi organizacjami pozarządowymi i wszystkimi ludźmi dobrej woli, zrobić wszystko, aby zapobiegać tego typu zachowaniom patocelebrytów. Nie waham się użyć tego sformułowania. Ludzie, którzy w tak ohydny sposób wykorzystują swoją rozpoznawalność, to coś okropnego - powiedział premier podczas transmisji live na swoim profilu na Facebooku.

Szef polskiego rządu złożył także deklarację. - Bardzo mocno będziemy działać, by zapobiegać wszelkim takim zdarzeniom. Nie ma zgody na pedofilię, nie ma zgody na patocelebryckie zachowania w internecie. Poleciłem wszystkim służbom zajęcie się tą sprawą. Oczekuję szybkich i stanowczych działań w tym temacie. Spotka was kara, najbardziej dotkliwa, jaka jest przewidziana w prawie - zapowiedział Morawiecki.