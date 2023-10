Stopniowy spadek temperatury i jesienna pogoda powodują, że w wielu mieszkaniach rankiem i wieczorem robi się chłodno. Wówczas pojawia się pytanie o to, kiedy zaczyna się sezon grzewczy. Kwestia ta jest zależna od wielu czynników.

Kiedy zaczyna się sezon grzewczy? Wiele zależy od zarządców budynków i warunków atmosferycznych

Sezon grzewczy rozpoczyna się, kiedy zarządcy budynków, czyli spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty stwierdzą, że jest to konieczne. Natomiast tę potrzebę określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 roku, paragraf 2, pkt 20: "Sezon grzewczy to okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów".

Kaloryfery są zazwyczaj uruchamiane, gdy przez trzy dni temperatura o godzinie 19:00 wynosi poniżej 12 stopni Celsjusza. Mieszkańcy mogą jednak wpłynąć na decyzję zarządcy i zgłosić konieczność włączenia centralnego ogrzewania. Wówczas mogą oni zostać poproszeni o odkręcenie zaworów kaloryferów, ponieważ to pomaga sprawdzić, czy nie zapowietrzyły się podczas lata.

Przepisy nie określają terminów rozpoczęcia i zakończenia ogrzewania, ale określają temperaturę, jaka powinna panować w mieszkaniu. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku wskazuje, że "minimalna temperatura, jaka powinna panować w pomieszczeniach, wynosi powyżej 20 stopni Celsjusza dla pokoi, kuchni, przedpokojów oraz 24 stopnie dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi bez odzieży, czyli łazienek". Na tej podstawie można wystosować prośbę do zarządcy budynku.

Niestabilna pogoda może opóźnić sezon grzewczy. Po ochłodzeniu napłynie gorące powietrze

Jak przekazali synoptycy z portalu twojapogoda.pl, w niedzielę i poniedziałek 8 i 9 października nastąpi gwałtowne ochłodzenie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia będzie osiągać zaledwie 10-12 stopni Celsjusza, a na północy i północnym wschodzie będzie tylko 8-9 stopni. Nie potrwa to jednak długo, ponieważ w połowie przyszłego tygodnia napłynie bardzo ciepłe powietrze i pogoda zacznie się zmieniać. Na przeważającym obszarze Polski termometry pokażą w cieniu powyżej 25 stopni, a miejscami nawet do 27-28 stopni. To oznacza, że w związku z niestabilnymi warunkami atmosferycznymi, kwestia rozpoczęcia sezonu grzewczego może być jeszcze otwarta.