Sebastian M. został zatrzymany 4 października w Dubaju. Wysokiej rangi oficer Komendy Głównej Policji opowiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" o szczegółach tej akcji. Funkcjonariusz opisał zachowanie kierowcy bmw podejrzanego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1 w momencie zatrzymania. Powiedział też, co Sebastian M. robił, aby nie zostać schwytanym przez służby.

Kierowca bmw "zaszył się w hotelu". Sebastiana M. zatrzymano dzięki współpracy policji z Polski i ZEA

Oficer KGP powiedział, że gdy funkcjonariusze weszli 4 października rano do pokoju hotelowego kierowcy bmw w Dubaju, Sebastian M. "był absolutnie zaskoczony". - Najwyraźniej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich czuł się pewnie, był to już trzeci kraj, do którego po wyjeździe z Polski udało mu się przedostać - powiedział policjant. Kierowca bmw miał uciec z Polski do Niemiec, a stamtąd pojechać do Turcji, zanim ostatecznie ukrył się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Do pokoju Sebastiana M. weszli policjanci ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którzy współpracowali ze specjalną grupą poszukiwawczą powołaną przez Komendanta Głównego Policji. Funkcjonariusz KGP powiedział, że członkowie tej grupy zdołali odszukać Sebastiana M., choć ten próbował pozostać niezauważonym. - Zaszył się w pokoju hotelowym, unikał opuszczania pomieszczenia i hotelu. Kiedy wychodził, to w kapturze na głowie - przekazał policjant.

Policjanci "apelowali o wydanie zgody na zatrzymanie Sebastiana M., ale mieli związane ręce"

Jak pisaliśmy, pojawiły się informacje, że Sebastian M. mógł zostać zatrzymany, gdy przebywał na terenie Turcji. Doniesienia te pokrywają się z ustaleniami "Rzeczpospolitej". - Apelowaliśmy o jak najszybsze wydanie zgody na jego zatrzymanie, ale przed wylotem Sebastiana M. nie udało się tego uzyskać, policjanci mieli związane ręce - powiedział rozmówca "Rzeczpospolitej". Podkreślono, że zgodnie z prawem obowiązującym w Turcji spowodowanie śmiertelnego wypadku nie jest przestępstwem, za które policja może zatrzymać podejrzanego bez zgody ministerstwa sprawiedliwości.