Wypadek na A1. Kamiński o zatrzymaniu Sebastiana M.: Zabrakło nam trochę szczęścia

Poszukiwany Sebastian M. został zatrzymany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przez lokalną policję. Wspierała ją Specjalna Grupa Poszukiwawcza powołana przez Komendanta Głównego Policji. 32-latek w połowie września brał udział w wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Według ustaleń biegłego kierowca jechał z prędkością co najmniej 253 kilometry na godzinę, miał uderzyć w drugie auto.

REKLAMA

Zobacz wideo Zobacz także: Kierowca ciężarówki wyprzedził dwa samochody na podwójnej ciągłej przed wzniesieniem

- Został bardzo szybko namierzony poza granicami Polski, a w zasadzie poza granicami Europy. Tak naprawdę zabrakło nam trochę szczęścia, ponieważ pracowaliśmy bardzo intensywnie, żeby zatrzymać go skutecznie. Jeszcze w weekend przebywał na terenie Turcji. Tak naprawdę zabrakło około godziny, żeby wszystkie decyzje dotyczące jego zatrzymania zostały wydane. Mniej więcej godzinę przed zakończeniem tych formalności zdążył wsiąść do samolotu - wyjaśniał w środę w Polsat News szef MSWiA Mariusz Kamiński.

- Wiedzieliśmy już, gdzie jest, byliśmy w kontakcie z policją Zjednoczonych Emiratów Arabskich. (...) Na miejscu była obecna nasza kilkuosobowa grupa pościgowa policji - dodał. Minister zapewnił, że "to kwestia najbliższego czasu, że ten człowiek, który dopuścił się tego haniebnego czynu, jakim było piractwo drogowe z tak strasznymi skutkami, gdzie zginęło dziecko i jego rodzice, poniesie wszelkie konsekwencje".

Wypadek na A1. Jest wniosek o ekstradycję Sebastiana M.

"Podpisałem właśnie wniosek o ekstradycję do Polski ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich 32-letniego Sebastiana M., kierowcy BMW podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1" - przekazał w środę wieczorem minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

We wtorek rodzina ofiar tragicznego wypadku na A1 złożyła do prokuratury wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej czynu, za który ścigany był Sebastian M. Bliscy zmarłych chcą, by czyn popełniony przez 32-latka uznać za zabójstwo.

Wcześniej w sądzie w Piotrkowie Trybunalskim Bartosz Tiutiunik, adwokat Sebastiana M., złożył wniosek o list żelazny dla swojego klienta. To specjalny dokument, który daje gwarancję dla oskarżonego na pozostanie na wolności do czasu prawomocnego zakończenia procedury karnej. W oświadczeniu prawnik pisał też, że kierowca BMW "obawia się, że postępowanie w stosunku do niego nie będzie obiektywne, sprawiedliwe i uczciwe".