Stalowa Wola. Ciało spadło z sufitu podczas rozbiórki budynku. Do prokuratury trafił nowy trop

W lutym tego roku podczas rozbiórki budynku na terenie Elektrowni Stalowa Wola odnalezione zostało ciało zawinięte w dywan. W sprawie od tamtego czasu toczy się śledztwo prokuratury, które wykazało dotychczas, że należące do nieznanego mężczyzny ciało przez 10 lat leżało ukryte na strychu. Do śledczych zgłosiła się niedawno kobieta, której zeznania mogą rzucić nowe światło na sprawę. Według niej szczątki mogą należeć do jej zaginionego przed laty ojca.

3 Fot. Robert Robaszewski / Agencja Gazeta | Google Maps Otwórz galerię Na Gazeta.pl