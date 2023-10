Afera wśród youtuberów. Zastępca Ziobry zawiadamia prokuraturę Ziobry

Znany youtuber Sylwester Wardęga w materiale "MROCZNA TAJEMNICA STUU I YOUTUBERÓW: PANDORA GATE (Boxdel, Dubiel, Fagata)" opublikowanym we wtorek ujawnił, że inny youtuber, znany jako Stuu, miał przed laty wymieniać wiadomości z 13-letnią fanką wiadomości o erotycznym charakterze. Według Wardęgi podobny charakter miały mieć rozmowy z jedną z nastolatek, prowadzone przez współwłaściciela Fame MMA Michała "Boxdela" Barona. O relacjach nawiązywanych przez Stuu z nieletnimi fankami mieli wiedzieć z kolei inni znani internetowi twórcy - Marcin Dubiel i Fagata.

Fagata odniosła się do sprawy na Instagramie. Influencerka w przeszłości była partnerką Stuu, jednak utrzymuje, że nie miała pojęcia o jego przeszłości.

Głos zabrał też Mateusz Morawiecki. - Usłyszeliśmy historię człowieka, który według wszelkiego prawdopodobieństwa wykorzystał swoją sławę zbudowaną na internecie do tego, by krzywdzić nieletnie dziewczyny. Słuchajcie, to jest coś tak okropnego, że musimy wszyscy, na czele z państwem polskim, z różnymi organizacjami pozarządowymi i wszystkimi ludźmi dobrej woli, zrobić wszystko, aby zapobiegać tego typu zachowaniom patocelebrytów - stwierdził w środę premier. - Poleciłem wszystkim służbom zajęcie się tą sprawą. Oczekuję szybkich i stanowczych działań w tym temacie. Spotka was kara, najbardziej dotkliwa, jaka jest przewidziana w prawie - dodał.

Afera wśród youtuberów. Jest zawiadomienie do prokuratury

Do sprawy odniósł się też lider PO Donald Tusk. Stwierdził, że "państwo polskie, mimo tak wielu przykładów bezkarności i bezczelności pedofilów w Polsce, nie zrobiło nic w tej kwestii". - Nie trzeba czekać na pana Wardęgę, na pana Sekielskiego. Od tego powinno być państwo, żeby chronić nasze dzieci od pedofilii - zaznaczył.

Zawiadomienie do Prokuratury Krajowej złożył w tej sprawie w środę wiceszef resortu sprawiedliwości Piotr Cieplucha. Polityk jest członkiem Suwerennej Polski, a jego przełożonym jest prokurator generalny, minister Zbigniew Ziobro. "Pandora gate obnażyła ciemne oblicze świata polskiej sieci. Jedno jest pewne - nikt nie może stać ponad prawem, zwłaszcza jeśli chodzi o podejrzenie popełnienia tak straszliwych przestępstw, jak pedofilia! Nawet celebryci" - skomentował Cieplucha w mediach społecznościowych.