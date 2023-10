Kulisy zatrzymania Sebastiana M. Nieoficjalnie: Mógł być złapany w Turcji, zabrakło kilku minut

Sebastian M. został zatrzymany w Dubaju. "Specjalna Grupa Poszukiwawcza powołana przez Komendanta Głównego Policji na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich wspierała lokalną Policję która dokonała dziś zatrzymania poszukiwanego Sebastiana Majtczaka. Zadania realizowane były w ścisłej współpracy z Prokuraturą Krajową" - napisał na X minister Mariusz Kamiński.

Sebastian M. został zatrzymany. Jakie były kulisy działania służb?

Z ustaleń portalu brd24.pl wynika, że polskie służby już od wielu dni "deptały po piętach" poszukiwanemu Sebastianowi M. Policja miała wiedzieć, że mężczyzna - wbrew informacjom, że miał uciec przez Niemcy do Dominikany, zamierza wydostać się przez Turcję.

- Zabrakło dosłownie kilku minut, by odpowiednia informacja w systemach pojawiła się na lotnisku i byłby zatrzymany jeszcze w Turcji - przekazał anonimowo informator brd24.pl zbliżony do śledztwa. - Wiedzieliśmy jednak, gdzie odleciał. Do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. No i tam udało się go zatrzymać. Przy tej akcji współpracowały trzy ministerstwa: sprawiedliwości, spraw zagranicznych i MSWiA - przekazał dalej informator.

W marcu 2023 roku Sejm ratyfikował, a prezydent Andrzej Duda podpisał umowę między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi o współpracy w sprawach karnych (pierwsza umowa została podpisana 22 września 2022 roku w Abu Dhabi).

Tragedia na autostradzie A1. Rodzina ofiar domaga się zmiany kwalifikacji czynu na zabójstwo z zamiarem ewentualnym

Zdaniem prokuratury Sebastian M. przyczynił się do spowodowania wypadku, do którego doszło w sobotę 16 września na autostradzie A1 niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego (województwo łódzkie). Około godziny 20 pędzące z prędkością co najmniej 253 km/h bmw uderzyło w samochód, którym jechała trzyosobowa rodzina. Małżeństwo i ich pięcioletni syn spłonęli w samochodzie. Świadkowie opowiadali o krzykach ofiar, których nie udało się wydobyć z wraku.

Pełnomocnik rodziny poszkodowanych uważa, że prokuratura powinna zmienić kwalifikację czynu z nieszczęśliwego wypadku, za co grozi do maksymalnie ośmiu lat więzienie, za zabójstwo z zamiarem ewentualnym.