Czym jest list żelazny? W jakich sytuacjach jest wydawany? Wystąpił o niego Sebastian Majtczak

W środę adowkat Sebastiana Majtczaka wystąpił o wydanie listu żelaznego dla jego klienta, który jest poszukiwany listem gończym w sprawie tragedii na autostradzie A1. Co oznacza wydanie listu żelzaznego? Jakie warunki musi spełnić oskarżony, by go otrzymać?

3 Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl