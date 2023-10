We wtorek, po ponad dwóch latach od śmierci Dmytra Nikiforenki, Onet ujawnił nagrania z monitoringu z izby wytrzeźwień. Poprosił też o ich analizę biegłego ds. stosowania środków przymusu bezpośredniego, podinspektora policji w stanie spoczynku, dr. Tomasza Maczugę. Wynika z niej, że o godz. 22:41:29 Ukrainiec został położony na jedno z łóżek. "W trakcie, kiedy mężczyznę kładziono, jeden z policjantów uderzył go dłonią w twarz (22:41:34). Widać, że doprowadzany próbuje się poruszać, jest przytrzymywany przez czterech policjantów i dwóch mężczyzn. W pierwszej fazie mężczyzna leży na plecach, a następnie zostaje odwrócony do leżenia przodem ("na brzuchu"). Nieustannie jest przytrzymywany przez policjantów i pracowników ośrodka" - podkreślił ekspert.

Dmytro Nikiforenko zmarł na izbie wytrzeźwień. Jest nagranie z monitoringu

Dr Tomasz Maczuga zauważył również, że kilkadziesiąt sekund później "jeden z policjantów wykonuje energiczne ruchy przypominające zadawanie uderzeń w okolice górnej części ciała leżącego mężczyzny". Nie widać jednak, co dokładnie robi - jest częściowo zasłonięty. Następnie inny z policjantów wyjął pałkę i dociska nią Dmytra do łóżka - używa jej przez około cztery minuty, po czym odrzuca na bok. W pewnym momencie 26-latka przytrzymuje siedem osób. Cały czas jest on dociskany do łóżka.

Jeden z policjantów w tym czasie przytrzymuje rękę oraz dociska kark (momentami dłonią głowę) obezwładnionego mężczyzny do łóżka. 22:44:50 nieumundurowany mężczyzna podchodzi do łóżka od strony głowy trzymanego mężczyzny i przytrzymuje z drugim policjantem w okolicy ramion oraz głowy, o godz. 22:45:13 widać jak zadaje dwukrotnie kopnięcie kolanem i stojący obok policjant również wykonuje ruch, który przypomina kopnięcie kolanem (przemieszczający się drugi policjant zasłania obraz z kamery)

- wyjaśnił biegły ds. stosowania środków przymusu bezpośredniego. Później również można zauważyć ruchy, które mogły być uderzeniem. Działania są częściowo zasłonięte przez inne osoby. W końcu jeden z policjantów siada na plecach Dmytra. "W okolicach 22:50 mężczyznę przytrzymuje wciąż troje funkcjonariuszy Policji oraz jeden mężczyzna nieumundurowany, 22:52 dwóch policjantów w okolicy głowy i tułowia, 22:52:45 jeden z policjantów wykonuje gwałtowne ruchy prawą ręką mogące być uderzeniem (policjant jest plecami do kamery i nie widać dokładnie tego działania)" - zaznaczył. "Około godz. 22:57 mężczyzna nie jest już trzymany, leży nieruchomo na łóżku, obecne osoby (troje policjantów, 2 mężczyzn, 3 kobiety) stoją i obserwują leżącego mężczyznę. Po rozwiązaniu nóg i sprawdzeniu stanu zdrowia, mężczyzna zostaje położony na podłodze i jest mu udzielana pierwsza pomoc (23:02)" - dodał dr Tomasz Maczuga. Około czterech minut później do sali wchodzą ratownicy medyczni i kontynuują czynności ratownicze.

Nikiforenki nie udaje się uratować. Ciało mężczyzny zostaje na podłodze. Tam leży przez kilka godzin, do przyjazdu prokuratora.

Śmierć Ukraińca na izbie wytrzeźwień. Co się wydarzyło 30 lipca 2021 roku?

Dmytro Nikiforenko przyjechał do Polski w 2019 roku. Najpierw pracował na Opolszczyźnie, później znalazł zatrudnienie jako zbrojarz. 30 lipca 2021 roku wraz z kolegami z budowy zrobił grilla. 26-latek szybko się upił. Późniejsze badanie wykazało, że miał we krwi 1,5 promila. W jego organizmie - wbrew pierwszym informacjom - nie stwierdzono jednak żadnych narkotyków ani dopalaczy.

W pewnym momencie czwórka Ukraińców, w tym chwiejący się Dmytro, udała się na przystanek autobusowy. O 18:41 monitoring zarejestrował, jak wsiedli do autobusu linii N. Koledzy 26-latka usadzili go z tyłu pojazdu, jednak nie odwieźli do domu - wysiedli wcześniej. Mężczyzna został sam. Nie zachowywał się agresywnie, po prostu zasnął, co potwierdził monitoring. Jak przypomina Onet, inną wersję przedstawili policjanci, według których miał on być agresywny, a nawet miał próbować się okaleczyć, uderzając głową o szybę. - Nie mogę powiedzieć, żeby nim kołysało. (...) Siedział spokojnie i zasypiał. Jak wysiedliśmy z ojcem, to Dima był senny, nic nie mówił, nie pożegnał się z nami. Nie ślinił się, nie gadał do siebie - powiedział później w czasie składania zeznać Denys Kurseitow, który również był w autobusie.

Kiedy pojazd dojechał do pętli przy Dworcu Głównym, Dmytra próbowała obudzić jedna z kobiet. Nie udało jej się, więc zgłosiła się do kierowcy. Ten również miał problem z obudzeniem Ukraińca, dlatego wezwał karetkę. Ta przyjechała o godz. 19:58. 26-latka ocucić udało się dopiero sanitariuszom. Ci stwierdzili, że mężczyźnie nic nie jest, a z racji tego, że był pijany, wezwali policję. O 21:24 pomogli mu wyjść z autobusu i posadzili na ławce na przystanku. Mężczyźnie zaczęła wracać świadomość, zadzwonił też do swojej narzeczonej, tłumacząc, że napił się z kolegami, ale już wraca do domu. Później na pętlę przyjechał patrol składający się z trzech funkcjonariuszy: Franciszka K., Rafała P. i Mariusza Sz. Jak podkreśla Onet, funkcjonariusze mieli wyłączyć kamery, którymi mają obowiązek rejestrować podejmowane przez siebie czynności. Policjanci zabrali Dmytra na izbę wytrzeźwień przy ul. Sokolniczej. Tam kamera zarejestrowała go o godz. 22:27. Dmytro był skuty kajdankami, choć nie wiadomo, z jakiego powodu. "Funkcjonariusz policji z jednym z pracowników izby wyprowadzają go z samochodu jak niebezpiecznego przestępcę. Wykonane chwilę później nagranie i zeznania policjantów dowodzą, że tuż przed opuszczeniem radiowozu został potraktowany gazem - świeże ślady po nim są widoczne na twarzy Dmytra, a on nie mogąc trzeć piekących go oczu, wierzga i rzuca się na siedzeniu izbowej poczekalni" - zaznacza portal.

O 22:57 mężczyzna zmarł. Trzej policjanci, którzy brali udział w interwencji, zostali zwolnieni ze służby. Łącznie w sprawie zatrzymanych zostało siedem osób.