Jak przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w licznych komunikatach, noc z wtorku na środę okaże się wyjątkowo niespokojna. W niemal całej Polsce wiatr znacząco przybierze na sile, a część mieszkańców wybrzeża może spodziewać się gwałtownych wzrostów stanów wody za sprawą silnego sztormu. Przez kraj przetoczy się również fala burz.

REKLAMA

Zobacz wideo 36-latek jadący obwodnicą Góry Kalwarii na liczniku miał 203 km/h

IMGW ostrzega przed porywistym wiatrem. Na liście alertów niemal wszystkie województwa

Z powodu przewidywanych trudnych warunków atmosferycznych IMGW wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia. Skutki silnego wiatru najmocniej odczują mieszkańcy zachodniej i skrajnie północnej Polski. Ostrzeżenie drugiego stopnia przewidziano dla województwa lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. W rejonach tych wiatr może osiągnąć prędkość od 55 do nawet 90 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje we wtorek od godziny 18 do północy.

Alertem drugiego stopnia objęto również 16 powiatów zlokalizowanych wzdłuż linii brzegowej. Wiatr wiejący z prędkością od 60 do 90 km/h może zagrozić mieszkańcom powiatu: nowodworskiego, Gdańska, Sopotu, Gdyni, puckiego, wejherowskiego, lęborskiego, słupskiego, Słupska, sławieńskiego, koszalińskiego, Koszalina, kołobrzeskiego, gryfickiego, kamieńskiego oraz Świnoujścia. Trudne warunki pogodowe mogą utrzymywać się od godziny 16 we wtorek do godziny 3 nad ranem w środę.

Niewiele lepiej sytuacja ma się w przypadku centralnej i południowej Polski. Spośród wszystkich 16 województw, tylko dwa nie zostały objęte alertem pierwszego stopnia. Spać spokojnie będą mogli jedynie mieszkańcy Podlasia i Lubelszczyzny. W pozostałych regionach wiatr zawieje z prędkością od 50 do 85 km/h. Ostrzeżenie jest ważne od godziny 20 we wtorek, do godziny 5 nad ranem w środę.

Ostrzeżenia hydrologiczne od IMGW. Bałtyk "wysoko napełniony"

W puli komunikatów ostrzegawczych IMGW znalazł się również alert hydrologiczny. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody dotyczy wschodniego wybrzeża i morskich wód wewnętrznych RP. "W związku z wysokim napełnieniem Bałtyku (518 cm, 03.10.2023) oraz prognozowaną sytuacją meteorologiczną, na Wybrzeżu Wschodnim, przewiduje się wzrosty poziomów wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów ostrzegawczych" - informuje IMGW. Alert hydrologiczny jest ważny od godziny 18 we wtorek, do godziny 6 rano w środę. Na Bałtyku obowiązuje również ostrzeżenie przed silnym sztormem do 10 w skali B. W całej Polsce spodziewane są natomiast przelotne burze.