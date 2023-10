Czynności w sprawie mężczyzny podejrzanego o doprowadzenia osoby małoletniej do poddania się innej czynności seksualnej wykonują policjanci z Komisariatu Policji Poznań - Północ na polecenie Prokuratury Rejonowej Poznań - Stare Miasto. Według komunikatu do zdarzenia doszło 22 września, jednak z uwagi na nieustaloną dotąd tożsamość domniemanego sprawcy śledczy, w porozumieniu z prokuratorem, podjęli decyzję o publikacji jego wizerunku.

Poznań. Mężczyzna miał dotykać małoletnią w miejsce intymne. Jest poszukiwany przez policję

Jak poinformowali policjanci, 22 września w parku Tadeusza Kasserna na osiedlu Bolesława Chrobrego w Poznaniu do dziewczynki podszedł obcy mężczyzna. Nieznajomy chwycił małoletnią, dotknął w miejsca intymne i mówił do niej słowa o charakterze seksualnym. Po chwili mężczyzna oddalił się z miejsca zdarzenia w kierunku bloku nr 13 a, zlokalizowanym na tym samym osiedlu, a następnie wsiadł do tramwaju.

Funkcjonariusze, którzy zajmują się sprawą, zabezpieczyli nagrania pochodzące z kamer monitoringu. Na nagraniach widoczny jest sprawca. Pomimo posiadanych materiałów śledczym nie udało się ustalić tożsamości mężczyzny.

Poznań. Policja opublikowała wizerunek podejrzanego mężczyzny

We współpracy z prokuratorem policja podjęła decyzję o publikacji wizerunku podejrzanego. Widoczny na zdjęciach mężczyzna ma około 40-50 lat i 165-175 cm wzrostu. Jest normalnej budowy ciała. Nie posiada znaków szczególnych. W chwili zdarzenia ubrany był w szarą koszulkę z czerwonym napisem BANE na piersi, czarne długie spodnie oraz czarne buty. Na głowie miał ciemną czapkę z daszkiem. Nosił przy sobie czarno-niebieski plecak.

Policjanci zaapelowali do wszystkich osób, które rozpoznają mężczyznę ze zdjęć lub nagrania oraz do osób, które mogą posiadać istotne informacje pomocne w doprowadzeniu do ustalenia jego tożsamości o kontakt z prowadzącym sprawę funkcjonariuszem pod numerem 47 77 146 67, dyżurnym jednostki 47 77 14611/17 lub numerem alarmowym 112.