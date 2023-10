- Won, szwabski pociotku - miał krzyczeć jeden z uczestników konwencji Prawa i Sprawiedliwości do dziennikarzy TVN. Wtórowały mu kolejne osoby oczekujące na wejście do katowickiego Spodka. Do słownych ataków na przedstawicieli stacji miało dojść przed obiektem, gdy wyborcy czekali na wejście do hali widowiskowo-sportowej.

3 Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl