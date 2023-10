Sebastian Majtczak mógł uciec do tego kraju. Nie ma umowy ekstradycyjnej z Polską

W tragicznym wypadku na autostradzie A1, do którego doszło 16 września w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego, zginęła cała rodzina: Martyna, Patryk i ich pięcioletni syn Oliwier. Zabawki dziecka, które zostały znalezione przez strażaków po wypadku, zostały przez nich pozostawione w miejscu, w którym spłonął ich samochód.



Dopiero po dwóch tygodniach od wypadku policja wydała list gończy (27 sierpnia) za Sebastianem Majtczakiem, który miał feralnego dnia jechać z prędkością co najmniej 253 km/h i przyczynić się do wypadku rodziny, która zginęła na A1. Wcześniej poinformowano natomiast, że 32-latkowi postawiono zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Nieoficjalnie media przekazały, że mężczyzny już wtedy mogło nie być w kraju.

Zobacz wideo Na polskich drogach ginie najwięcej osób w Europie. Dlaczego? Między innymi dlatego, że nie potrafimy jeździć

Tragiczny wypadek na A1. Dokąd uciekł Sebastian Majtczak? Posłanka Lewicy podała możliwy trop

Z ustaleń Onetu wynika, że Sebastian Majtczak ma polskie i niemieckie obywatelstwo. Przez ostatnie dni po wypadku miał właśnie udać się do Niemiec. W piątek 29 września miał natomiast opuścić Europę.

Jak z kolei zauważają "Fakty" TVN, Majtczak już na miejscu wypadku przyznał się ratownikom, że kierował bmw. Mimo tego nie został zatrzymany do wyjaśnienia, co jest rutynowym działaniem w takich przypadkach. - Nie został zatrzymany. Zostało mu wystawione wezwanie, żeby się stawił. On się nie stawił i z tego, co obecnie słyszymy, jest w Dominikanie - powiedziała "Faktom" posłanka Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska.

- Jeśli tam rzeczywiście jest, to zapewne wie, że Polska nie ma z Dominikaną umowy o ekstradycji - dodała polityczka. Wśród państw, które nie mają z Polską podpisanej zgody na ekstradycję obywatela polskiego, znajdują się głównie państwa Ameryki Środkowej i Południowej, w tym m.in. Peru czy Paragwaj.

"Rodzina kierowcy zapewnia, że stawi się przed obliczem wymiaru sprawiedliwości"

Warto też dodać, że Zbigniew Ziobro mówił na konferencji prasowej, że rodzina kierowcy bmw "zapewniała", że mężczyzna stawi się do dalszych czynności prowadzonych przez prokuraturę. - Rodzina kierowcy zapewnia, przedstawiciel rodziny, że kierowca stawi się przed obliczem wymiaru sprawiedliwości - powiedział w piątek 27 sierpnia minister sprawiedliwości. Dwa dni wcześniej polityk przyznawał jednak, że Sebastian Majtczak jest osobą, którą stać na "najlepszych adwokatów, najwyższej klasy".

Wszystkie osoby, które mają informacje na temat miejsca pobytu poszukiwanego, proszone są o kontakt z VI KP KMP w Łodzi ul. Wysoka 45 lub kontakt tel.+48 47 841 13 00;+48 47 841 13 01 (całodobowo) tel. +48 47 841 69 43 (czynny od 8.00 do 16.00) lub najbliższą jednostką policji.