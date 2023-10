Tragedia na A1. Policja tłumaczy: Kierujący BMW nie ma cioci czy wujka policjanta, który miałby być bratem ojca

Polska policja wydała w sobotę 30 września oświadczenie ws. tragicznego wypadku na autostradzie A1. W komunikacie odniesiono się do spekulacji, jakoby w wypadku uczestniczyła osoba powiązana z łódzkimi mundurowymi.

REKLAMA

Zobacz wideo Pomysł Konfederacji na energetykę jest kompletnie oderwany od realnych procesów rynkowych

Policja: Kierowca bmw nie jest powiązany rodzinnie z policjantami i politykami

Polska policja zapewniła, że "na miejscu zdarzenia od razu zabezpieczono wszystkie ślady", także te odnoszące się do samochodu bmw. Przekazano, że w sprawie przesłuchano świadków, dokonano oględzin miejsca wypadku oraz obydwu pojazdów - bmw i kia. Policja podkreśla także, że na miejscu wypadku pod nadzorem prokuratora wykonano "wszystkie możliwe czynności z kierującym BMW", czyli przebadano go pod kątem obecności alkoholu, a następnie w szpitalu pobrano od niego krew do badań na zawartość narkotyków.

"Nie jest zatem prawdziwe twierdzenie, że kierujący BMW jak i w ogóle udział w tym wypadku pojazdu BMW nie był znany policjantom i prokuratorowi" - czytamy w komunikacie.

Nie jest prawdą, że kierujący BMW jest powiązany rodzinnie z policjantami lub politykami jakiejkolwiek partii, a więc stanowczo podkreślamy, że nie jest to policjant, syn czy siostrzeniec lub bratanek policjanta (tutaj można dodać, że wbrew osobom manipulującym informacjami w tej sprawie, kierujący BMW nie ma cioci czy wujka policjanta, który miałby być bratem ojca, a i warto na marginesie dodać, że ojciec kierowcy BMW w ogóle nie ma brata)

- czytamy w oświadczeniu.

Dalej policja pisze, że "podawanie publicznie danych osób o tym samym nazwisku co kierujący BMW, a związanych z Policją Województwa Łódzkiego jest nieodpowiedzialne i krzywdzące dla nich oraz narusza prawo do prywatności". W komunikacie zaznaczono też, że "rzekomy wujek" kierującego bmw Sebastiana Majtczaka "to osoba niezwiązana rodzinnie, która odeszła z policji około 13 lat temu". Z kolei inny wymieniany czynny funkcjonariusz, "choć posiada takie samo nazwisko, nie jest spokrewniony z poszukiwanym".

Polska policja zaapelowała także "o rozwagę i niepowielanie kłamliwych informacji uderzających nie tylko w wizerunek policji, ale także naruszających dobra konkretnych osób".

Śmiertelny wypadek na A1. Policja poszukuje Sebastiana Majtczaka listem gończym

Do tragicznego wypadku na autostradzie A1 doszło w sobotę 16 września w Sierosławiu (woj. łódzkie). Samochód osobowy z powodu - jak początkowo informowała policja - "niewyjaśnionych przyczyn" uderzył w bariery energochłonne i stanął w ogniu. Z czasem okazało się, że w wypadku brało udział także bmw. W wyniku tragedii na miejscu zginęło dwoje dorosłych: Patryk z żoną Martyną oraz ich pięcioletni syn Oliwier.

W piątek 29 września śledczy opublikowali wizerunek Sebastiana Majtczaka podejrzanego o spowodowanie wypadku. Mężczyzna najprawdopodobniej uciekł z kraju. W liście gończym opublikowanym przez prokuraturę możemy przeczytać, że Majtczak urodził się w 1991 roku w miejscowości Bonn w Niemczech. Śledczy ustalili, że jego ostatnim miejscem zamieszkania była Łódź. "Sebastian Majtczak jest podejrzany o to, że w dniu 16 września około godziny 19.54 na autostradzie A1 na jej 338,9 kilometrze, na wysokości miejscowości Sierosław (...) umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego" - czytamy w liście gończym.

- Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na wydanie postanowienia o przedstawieniu temu kierowcy zarzutów z artykułu 177 paragraf 2 kodeksu karnego, dotyczących spowodowania wypadku - mówiła wcześniej cytowana przez "Rzeczpospolitą" prokuratorka Anna Mosur z Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.