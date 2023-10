Jak dojechać na Marsz Miliona Serc w Warszawie? Komunikacja miejska zwiększa kursowanie [MAPA]

Marsz Miliona Serc rozpocznie się w niedzielę 1 października o godzinie 12 na rondzie Dmowskiego w Warszawie. Stamtąd uczestnicy ruszą ul. Marszałkowską do ul. Świętokrzyskiej. Następnie skierują się do ronda ONZ i skręcą w prawo w aleję Jana Pawła II. Tą drogą dojdą do ronda "Radosława", gdzie zakończy się marsz - planowane jest to na godzinę 16.

Marsz Miliona Serc - komunikacja będzie kursowała wcześniej

Władze Warszawy zachęcają uczestników do przemieszczania się komunikacją miejską. Na początek trasy najprościej będzie się dostać pierwszą linią metra, wysiadając na stacji Metro Centrum. Metro i tramwaje będą kursowały częściej w godzinach od 9 do 19. Pociągi metra będą kursowały tak, jak w dzień powszedni w godzinach szczytu - w przypadku M1 pociągi będą pojawiały się na stacjach co 2 minuty i 20 sekund, a na M2 co 2 minuty i 50 sekund. Tramwaje będą kursowały według sobotniego rozkładu.

Na trasy wyjadą dodatkowe pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej: linie S1, S20, S3 i S30.

Przez cały dzień autobusy linii 178 (z pętli Skorosze na rondo Daszyńskiego), 409 (tylko do Metra Młociny) i 520 (Marysin - Pomnik Lotnika) będą kursowały na skróconych trasach.

W zależności od dalszych wyłączeń ulic, na objazdy mogą być skierowane także autobusy linii: 111, 128, 157, 160, 174, 175, 180, 190, 500 oraz tramwaje linii 10, 28 i 73.

Wyjątkowo tego dnia autobusy będą kursowały w niedzielę Traktem Królewskim - chodzi o autobusy linii 106, 111, 116, 128, 175, 180, 222, 503 i 518.

Marsz Miliona Serc w Warszawie - utrudnienia w ruchu, zamykane ulice i zakaz postoju będzie obowiązywał na tych ulicach

Jak zapowiedziały władze Warszawy, cała trasa marszu jest objęta monitoringiem miejskim. Na początku i końcu trasy będą znajdowały się karetki pogotowia, a po drodze pojawią się patrole medyczne, gotowe udzielić ewentualnej pomocy. Sam organizator zorganizował ponad tysiąc osób do służby porządkowej, która będzie pomagała uczestnikom zgromadzenia.

Trasa Marszu Miliona Serc 1 października w Warszawie fot. Facebook.com/Koalicja Obywatelska

W zależności od liczby uczestników, policja może zdecydować się na zamknięcie ulic, którymi przejdzie marsz, a także dróg poprzecznych, czyli w tym przypadku m.in. Alei Jerozolimskich, ul. Prostej, alei "Solidarności", ul. Słomińskiego. Zamknięte zostaną:

- ul. Marszałkowska na odcinku od ronda Dmowskiego do ul. Złotej; od godziny 8 do 13 - zamknięty zostanie plac Konstytucji wraz z ulicami prowadzącymi do niego. Tam będą zatrzymywały się autokary z uczestnikami wydarzenia.

- zamknięty zostanie plac Konstytucji wraz z ulicami prowadzącymi do niego. Tam będą zatrzymywały się autokary z uczestnikami wydarzenia. od godziny 13 do 20 - zamknięta zostanie ul. Popiełuszki na całej długości - od ulicy Słowackiego do placu Grunwaldzkiego. Tam bowiem zostanie zorganizowany postój dla autokarów, które będą odbierały uczestników zgromadzenia po jego zakończeniu.

Na ulicach, którymi przejdzie zgromadzenie, zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się i postoju - nie licząc pojazdów organizatora i pojazdów z przepustkami. Zakaz obejmuje: