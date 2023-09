Bójka na pokładzie samolotu lecącego z Radomia. "Uczestnicy zajścia opuścili pokład w asyście policji"

TVN24 poinformował w sobotę 30 września o incydencie na pokładzie samolotu PLL LOT lecącego z Radomia do Paryża.

Incydent na pokładzie samolotu PLL LOT. Interweniowała policja

- Trzech podróżujących razem pasażerów zachowywało się bardzo głośno. Po licznych zgłoszeniach współpasażerów, członkowie załogi samolotu interweniowali. Padły liczne wyzwiska w ich stronę, a w szczególności jednego ze stewardów. Następnie ci sami pasażerowie pokłócili się między sobą i zaczęli wyzywać - przekazał w rozmowie z TVN24 świadek zdarzenia.

Po wylądowaniu maszyny w Paryżu, do awantury miały dołączyć kolejne dwie osoby. Nie spodobało im się, że personel powiadomił policję. - Ta dwójka również zaczęła wyzywać pracujących na pokładzie. Nam, jako pasażerom było po prostu wstyd. Ci sami ludzie zaczęli podnosić głos również do obsługi lotniska, doszło do szarpaniny - relacjonował rozmówca portalu.

Krzysztof Moczulski, rzecznik PLL LOT w rozmowie z TVN24 potwierdził, że doszło do incydentu pomiędzy pięcioma pasażerami. - Wszyscy uczestnicy tego zajścia opuścili pokład w asyście policji - poinformował rzecznik.