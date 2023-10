Jaka będzie pogoda podczas Marszu Miliona Serc? Od niedzieli wróci ocieplenie

Po deszczowej sobocie ostatni dzień weekendu będzie znacznie cieplejszy i pełen słońca. Według zapowiedzi synoptyków, w przeważającej części kraju możemy się spodziewać temperatury powyżej 20 st. C.

Prognoza pogody. Jaka pogoda będzie podczas planowanego Marszu Miliona Serc w Warszawie?

W niedzielę 1 października możemy się spodziewać zachmurzenia umiarkowanego i dużego. "Rano lokalnie na południu zanikające mgły ograniczające widzialność do 500 m. Wysoko w górach porywy wiatru do 65 km/h" - czytamy na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

- W niedzielę pojawi się więcej słońca z umiarkowanym zachmurzeniem na przeważającej części kraju. Jedynie na północy wzrost zachmurzenia i tam mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 17 do 20 st. C. W rejonach podgórskich około 15 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, gdzieniegdzie porywisty, zachodni i północno-zachodni. Po weekendzie spodziewamy się ocieplenia - zapowiedział Kamil Walczak, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W centrum kraju od rana możemy się spodziewać dużego zachmurzenia, jednak wraz z upływem godzin pojawi się więcej słońca. W Warszawie w najcieplejszym momencie dnia temperatura może wynieść 20 st. C. Przez cały dzień w stolicy nie powinny wystąpić żadne opady deszczu. Uczestnicy planowanego Marszu Miliona Serc nie powinni narzekać na pogodę. Przypomnijmy, marsz rozpocznie się o godz. 12:00 w Warszawie na rondzie Dmowskiego, natomiast skończy się na rondzie Radosława.

Prognoza pogody na kolejny tydzień. W połowie tygodnia ochłodzenie

- Już w poniedziałek na zachodzie kraju możemy zobaczyć 24 st. C. Na ogół będzie słonecznie, tylko na północy kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu. We wtorek jeszcze więcej słońca. Deszcz jedynie na północnym zachodnie kraju. Będzie jeszcze cieplej, do 26 st. C, a lokalnie do 27 st. C. Od środy ponowne ochłodzenie i opady deszczu - przekazał Kamil Walczak, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.