Marsz Miliona Serc odbędzie się w niedzielę 1 października. Uczestnicy wydarzenia licznie przejdą tego dnia ulicami Warszawy. "Stajemy do walki ze złem, twarzą w twarz rozliczyć tę władzę, żeby Polska znowu była wolna od kłamstwa, od nienawiści i złodziejstwa. To jest nasz czas. 1 października w samo południe spotkamy się w Warszawie. Tu jest Polska" - mówił w spocie Donald Tusk. O której rusza marsz i jaką trasą przejdzie?

REKLAMA

Zobacz wideo Jak doprowadzić do równości płac kobiet i mężczyzn?

Marsz Miliona Serc. O której rusza marsz? Jaką trasą przejdzie?

Platforma Obywatelska przekazała, że wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12:00 na Rondzie Dmowskiego, a dokładnie na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej. Później uczestnicy przejdą ulicą Marszałkowską, Świętokrzyską i aleją Jana Pawła II. Marsz Miliona Serc zakończy się na rondzie Radosława.

Dla osób spoza Warszawy przygotowano wskazówki dotyczące tego, jak w prosty sposób dotrzeć na miejsce startu marszu za pomocą komunikacji miejskiej. Dodatkowo Platforma Obywatelska zachęcała do skorzystania z bezpłatnego transportu do stolicy. Aby to zrobić, należało wypełnić krótki formularz na stronie wydarzenia. "Koalicja Obywatelska załatwi ci transport" - napisano w mediach społecznościowych.

Warszawa. Utrudnienia na drogach na czas Marszu Miliona Serc

Marsz Miliona Serc spowoduje duże utrudnienia na ulicach Warszawy. W niedzielę 1 października od godziny 9:00 do 19:00 zostanie zwiększona częstotliwość kursowania tramwajów i metra. Ponadto na warszawskich ulicach ma pojawić się większa liczba autobusów. "Uruchomimy dodatkowe kursy pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej" - brzmiał komunikat Warszawskiego Transportu Publicznego (WTP). "W niedzielę pasażerom będą pomagali informatorzy WTP. W kluczowych miejscach pokierują do najlepszego dostępnego środka transportu, pomogą przy korzystaniu z biletomatów. Na warszawskich ulicach będą pracowali także instruktorzy nadzoru ruchu" - poinformowano.

Warszawski Transport Publiczny przekazał, że 1 października zamknięte dla ruchu będą rejony pl. Konstytucji oraz ulicy Ludwika Waryńskiego i odcinka Marszałkowskiej. Ulice, które wchodzą w trasę Marszu Miliona Serc, również mogą zostać wyłączone, a w zależności od liczby uczestników policja może zdecydować także o zamknięciu dróg poprzecznych. "Tego dnia wyjątkowo nie będzie deptaka dla spacerowiczów na Krakowskim Przedmieściu i autobusy będą kursowały Traktem Królewskim" - poinformowano.