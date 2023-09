Pogoda we wrześniu tego roku zaliczana jest do anomalii. Temperatura w całym kraju była o kilka stopni wyższa, niż wskazywała na to średnia z 30 lat. Słoneczne i ciepłe dni towarzyszyły nam niemal każdego dnia miesiąca. Pierwsze zmiany w tym zakresie zaczęły pojawiać się jednak w sobotę 30 września.

Deszczowa końcówka września. Później przyjdzie ocieplenie, ale na krótko

Z prognoz portalu fanipogody.pl wynika, że weekend 30 września i 1 października będzie deszczowy. Przelotne opady zapowiadane są w całej Polsce. Chociaż temperatury będą wynosiły od 17 do 20 stopni, to odczuwalna temperatura będzie o wiele niższa.

"Warunki biometeorologiczne w Polsce, wraz z nasuwaniem się z zachodu zatoki niżu z chłodnym frontem atmosferycznym, ulegną pogorszeniu do niekorzystnych. Pogorszenie będzie przejściowe, po południu od zachodu zacznie powracać obojętna biotropia pogody" - podaje IMGW.

W niedzielę 17 września temperatura maksymalna wyniesie od 17 do 18 stopni. Deszcz i duże zachmurzenie zapowiadane są w zachodniej i południowej Polsce. Z kolei wschód i centrum mogą liczyć na większe rozpogodzenia. Po weekendzie znów zrobi się ciepło, jednak tylko na krótko.

Pod koniec tygodnia pojawią się przymrozki. Temperatura spadnie do 1-2 stopni

W najbliższy czwartek (5.10), piątek (6.10) i sobotę (7.10) w wielu regionach Polski mogą pojawić się pierwsze po lecie przymrozki. Na południowym wschodzie i południu temperatura ma spaść nad ranem i wieczorami do zaledwie 1-2 stopni Celsjusza. Jak zaznaczają synoptycy, lokalnie może być jednak jeszcze zimniej.

Prognozy długoterminowe nie zapowiadają jednak siarczystych mrozów czy śniegu w zimie. Z dotychczasowych modeli wynika, że tegoroczna zima będzie cieplejsza niż zazwyczaj. Według danych IMGW, które zostały podane na październik, listopad, grudzień i styczeń, opadów ma być więcej, jednak poza tym temperatura ma być wyższa niż wynika to z wieloletniej średniej.

Wstępne modele CFS potwierdziły, że w październiku możemy spodziewać się babiego lata, czyli tzw. złotej, polskiej jesieni. Warunki pogodowe będą stabilne, o ile nie nadciągną zgniłe niże, które będą prowadziły do intensywnych i dłuższych opadów deszczu. Listopad z kolei ma być wyjątkowo mokrym miesiącem. W grudniu i temperatura, i opady zdecydowanie wykroczą ponad przyjętą normę.

Prognoza długoterminowa jest obarczona dużą niepewnością. Wynika to z ryzyka wystąpienia nagłych zjawisk meteorologicznych, jak i z różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych, statystycznych oraz równań matematycznych.