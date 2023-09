Do wypadku na autostradzie A1 doszło w sobotę 16 września. Na skutek bezmyślnej jazdy kierowcy bmw doszło do zdarzenia, w wyniku którego zmarła trzyosobowa rodzina, w tym pięcioletnie dziecko. Dziennikarzom udało się dotrzeć do świadków wypadku, którzy widzieli zachowanie Sebastiana Majtczaka tuż po tragedii. Jak się zachowywał?

Sebastian Majtczak jest poszukiwany listem gończym ws. wypadku na A1. Jak się zachowywał po zdarzeniu?

Pani Anna w rozmowie z "Faktem" opisała zachowanie poszukiwanego listem gończym kierowcy bmw. Jak zaznaczyła kobieta, początkowo z mężem myśleli, że kierowca pojazdu, który zatrzymał się około 200 metrów przed miejscem wypadku, również potrzebował pomocy. Nie wiedzieli, że to był właśnie kierowca bmw, który wcześniej wyprzedzał ich z ogromną prędkością na trasie, o czym kobieta opowiedziała w artykule poniżej.

- Nawet nie wyszedł do nas, by cokolwiek pomóc. Nic. Siedział jak szczur przy aucie, 200 metrów dalej - powiedziała o poszukiwanym kierowcy bmw. - Początkowo myśleliśmy, że to ktoś, kto potrzebuje pomocy, że mu coś się stało. Naszym zdaniem ten człowiek z bmw w czasie, kiedy czekaliśmy na służby, dzwonił gdzie trzeba - dodała kobieta.

Pani Anna oceniła, że kierowca bmw nie wyglądał na przerażonego sytuacją. - Jak szedł z policjantką, to był niewzruszony tym, co zrobił. My byliśmy bardziej zszokowani tym, że idzie o własnych siłach po takim uderzeniu... - powiedziała dalej.

- Zrozumiałabym, że nie dał rady wyhamować, że sam widział, co zrobił, że starał się to jakoś uratować, cokolwiek. A on doskonale wiedział, co robić, doskonale. I tym pokazał swoją bezduszność. Jego "plecy" też mają krew na rękach. Nie mogę tego przeżyć, ciężko to odpuścić, zrozumieć - powiedziała pani Anna, która do tej pory ciężko przeżywa zdarzenie, którego była świadkiem. Kobieta ma też nadzieję, że Sebastian Majtczak się znajdzie i "poniesie konsekwencje tego, co zrobił".

Prokuratura poszukuje Sebastiana Majtczaka. Co o kierowcy bmw mówił Zbigniew Ziobro?

Zbigniew Ziobro w środę 27 września przekazał, że kierowca bmw w momencie zdarzenia jechał z prędkością co najmniej 253 km/h. Zaprzeczył jednak, by Sebastian Majtczak był spokrewniony z funkcjonariuszem, który został wysłany na miejsce wypadku na A1. Takie informacje podały wcześniej lokalne media.

- Natomiast na pewno jest to osoba, którą stać na najlepszych adwokatów, najwyższej klasy, którzy wiedzą, jak w takich sprawach kwestionować materiał dowodowy i przewrócić tezy prokuratury, ewentualnie zarzuty przed sądem, gdyby prokuratura występowała z jakimiś wnioskami. (...) Prokurator musiał tak przygotować ten materiał, aby być pewnym, że tę sprawę obroni przed sądem - wyjaśniał Zbigniew Ziobro powody tak długiego śledztwa prokuratury. Dwa dni po tej konferencji minister sprawiedliwości przekazał, że za Sebastianem Majtczakiem wydany został list gończy. Mężczyzna miał pięć dni wcześniej uciec z Polski. Z ustaleń "Rzeczpospolitej" wynika, że najpierw miał udać się do Niemiec.

Wszystkie osoby, które mają informacje na temat miejsca pobytu poszukiwanego, proszone są o kontakt z VI KP KMP w Łodzi ul. Wysoka 45 lub kontakt tel.+48 47 841 13 00;+48 47 841 13 01 (całodobowo) tel. +48 47 841 69 43 (czynny od 8.00 do 16.00) lub najbliższą jednostką policji.

Warto przypomnieć, że już dzień po wypadku w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, z których miało wynikać, że w wypadku brał udział pojazd marki bmw. W kolejnych dniach internauci poznali numer rejestracyjny auta, a także udostępnili informację o imieniu i nazwisku czy firmie poszukiwanego. W mediach społecznościowych można też było znaleźć zdjęcia ze ślubu mężczyzny.

Pojawiły się też teorie, że osoba kierująca bmw jest powiązania z łódzkimi mundurowymi, którzy mają pracować w komendzie policji w Łodzi. Informacje te zdementowała później rzeczniczka prasowa policji w tym mieście.