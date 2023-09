Prokuratura w Siedlcach (woj. mazowieckie) skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie śmierci czteroletniego Leosia. Wynika z niego, że opiekunowie działali "ze szczególnym okrucieństwem, w zamiarze pozbawienia go życia". Policja znalazła dziecko zakopane w lesie, a para usłyszała wówczas zarzut zabójstwa. Śledczy ustalili, co mogło się wydarzyć tragicznego dnia.

3 Fot. Rafał Mielnik / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl