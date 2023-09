Ksiądz Tomasz Z. zakwestionował medialne doniesienia na temat imprezy seksualnej duchownych z Dąbrowy Górniczej, która miała się odbyć w jego mieszkaniu. Kuria Diecezjalna w Sosnowcu skomentowała stanowisko księdza, które nazwała "prywatnym oświadczeniem ks. Tomasza Z". Kościelni urzędnicy poinformowali, jakie będą ich dalsze kroki w sprawie orgii na plebanii w Dąbrowie Górniczej.

Orgia księży z Dąbrowy Górniczej. Kuria w Sosnowcu pisze o "słusznym oburzeniu opinii publicznej

W komunikacie z 29 września Kuria Diecezjalna w Sosnowcu zapewniła, że "podtrzymuje wolę całkowitego wyjaśnienia sprawy" imprezy seksualnej księży, a także chce "ukarania winnych powstałego zgorszenia, zgodnie z przepisami prawa kościelnego". Kuria odniosła się także do oświadczenia księdza Tomasza Z.

"W nawiązaniu do prywatnego oświadczenia ks. Tomasza Z. z 28 września 2023 r. Kuria Diecezjalna w Sosnowcu informuje, że przyjmuje jego treść do wiadomości. Tekst oświadczenia zostanie włączony do materiału dowodowego komisji wyjaśniającej okoliczności zdarzenia w Dąbrowie Górniczej, jak również zostanie przekazany prokuraturze" - przekazano.

Kuria Diecezjalna w Sosnowcu nawiązała również do informacji o pracowniku seksualnym biorącym udział w imprezie seksualnej w Dąbrowie Górniczej. Media donosiły, że mężczyzna stracił przytomność, a księża uczestniczący w orgii nie chcieli wpuścić ratowników na miejsce zdarzenia.

"Jesteśmy świadomi wyrządzonej krzywdy wszystkim wiernym, których wiara w obliczu tych wydarzeń mogła zostać zraniona i zachwiana, a także słusznego oburzenia opinii publicznej. Istotna jest dla nas również krzywda osoby uczestniczącej w zdarzeniu w Dąbrowie Górniczej, która potrzebowała pomocy medycznej. To wszystko determinuje nas w dotarciu do prawdy i do podania jej do publicznej wiadomości" - czytamy w komunikacie kurii.

Ksiądz Tomasz Z. odniósł się do informacji o orgii na plebanii. "Kwestionuję wszelkie ustalenia mediów"

Pisaliśmy, że 28 września ksiądz Tomasz Z. wydał oświadczenie, które opublikowała "Gazeta Wyborcza". "Od ponad tygodnia nie milkną echa skandalu wywołanego przez media dotyczące mojej osoby i rzekomych skandalicznych wydarzeń mających miejsce w moim mieszkaniu przy parafii w Dąbrowie Górniczej. W związku z tym oświadczam, że kwestionuję wszelkie ustalenia prasy i mediów, w szczególności powtarzane wciąż i powielane na różne sposoby informacje dotyczące liczby księży mających przebywać w moim mieszkaniu i braniu udziału w opisywanych przez media wydarzeniach" - napisał duchowny.

Ksiądz Tomasz Z. dodał, że informacje na temat imprezy seksualnej pojawiające się w mediach "odbiera jako ewidentne uderzenie w Kościół, a w tym w duchowieństwo i wiernych, by poniżyć jego pozycję, zadania i misję". Tomasz Z. stwierdził też, że jest zdziwiony "postawą przepraszania przez niektóre osoby i instytucje za rzeczy i wydarzenia, które się nie wydarzyły".