Skacząca żaba w pudełku z supermarketu. Nagranie podbija sieć [WIDEO]

We wtorek 26 września jedna z internautek udostępniła w sieci nagranie, na którym widać żywą żabę w opakowaniu z sałatą. Według jej relacji sytuacja miała miejsce w sieci supermarketów Lidl.

Żywa żaba w opakowaniu z sałatą

"Gdy kupujesz w Lidl Polska mix sałaty i żaba żywa w opakowaniu gratis. Brawo Wy!! Lidl, co wy na to?" - napisała internautka, załączają do wpisu nagranie. Opakowanie wygląda na zamknięte.

W momencie pisania tego artykułu komentarze pod postem są wyłączone. Interia przywołała jednak kilka z nich. "Przynajmniej wiadomo, że sałatka świeża skoro żaba jeszcze żyje" - napisał jeden z internautów. "Ściema jak na moje" - napisała inna osoba. Kolejna internautka zwróciła uwagę autorce nagrania, że powinna wypuścić żabę z opakowania, "a nie nagrywać filmiki i pozwalać jej się męczyć".

Zwróciliśmy się do sieci Lidl z prośbą o komentarz.