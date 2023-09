Księża o Tomaszu Z. z Dąbrowy Górniczej. "Wszyscy w naszym środowisku wiedzieli"

Oświadczenie księdza Tomasza z Dąbrowy Górniczej publikuje "Gazeta Wyborcza" w tekście pt. Ksiądz, który zorganizował imprezę z męską prostytutką, wydał oświadczenie. "To uderzenie w Kościół".

Dziennikarze "Gazety Wyborczej" ujawnili w środę 20 września, że na terenie lokalnej parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej księża zorganizowali orgię, na którą zaprosili pracownika seksualnego. Mężczyzna miał w trakcie imprezy stracić przytomność, a księża nie chcieć wpuścić ratowników medycznych. Na miejscu interweniowała policja. Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem "nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu". Grozi za to do 3 lat więzienia. Nikomu nie przedstawiono zarzutów.

Orgia na plebanii w Dąbrowie Górniczej. "GW" dotarła do byłego partnera ks. Tomasza Z.

"Gazeta Wyborcza" doniosła w czwartek wieczorem, że po publikacji ich artykułu, skontaktował się z nimi ksiądz z diecezji sosnowieckiej. Wypowiedział się on w "imieniu większej grupy duchownych", którzy uznali, że "czas skończyć z udawaniem". - Nie może być tak, że z Tomasza robi się kozła ofiarnego. Przecież wszyscy w naszym środowisku wiedzieli, że ma on ogromny problem z seksualnością. Jednak nie zrobiono nic, żeby mu pomóc i rozwiązać problem - stwierdził.

Redakcja dotarła także do byłego partnera ks. Tomasza. - Pod koniec studiów w seminarium Tomek, mając świadomość swojej homoseksualności, wahał się, czy w ogóle przyjąć święcenia kapłańskie. W końcu zdecydował się zostać księdzem - powiedział mężczyzna. I dodał, że Tomasz Z. miał konto na popularnej aplikacji randkowej wśród gejów.

Orgia na plebanii w Dąbrowie Górniczej. Jest oświadczenie księdza Tomasza Z.

Ksiądz Tomasz został odsunięty od pełnienia wszelkich funkcji kościelnych, musi też opuścić parafialne mieszkanie. "GW" opublikowała w czwartek wieczorem list, jaki z prywatnej skrzynki mailowej przesłał jej duchowny, który w ostatnich dniach był na urlopie w Turcji. "Oświadczam, że kwestionuję wszelkie ustalenia prasy i mediów, w szczególności powtarzane wciąż i powielane na różne sposoby informacje dotyczące liczby księży mających przebywać w moim mieszkaniu i braniu udziału w opisywanych przez media wydarzeniach" - podkreślił ksiądz Tomasz. "Odbieram to jako ewidentne uderzenie w Kościół, a w tym w duchowieństwo i wiernych, by poniżyć jego pozycję, zadania i misję. Myślę, że gdyby cokolwiek podobnego wydarzyło się osobie mało znanej, o innej profesji, nie medialnej, nie duchownej, to nie byłoby w ogóle sprawy" - napisał ksiądz. Zaprzeczył także, aby w jego domu odbyła się "orgia seksualna". Ksiądz Tomasz "stanowczo sprzeciwił się także temu, aby świadomy niebezpieczeństwa utraty życia człowieka, nie chciał podjąć kroków w celu jego ratowania".