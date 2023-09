"Poranna rozmowa Gazeta.pl". Gośćmi Julia Cydejko oraz Marek Józefiak [NA ŻYWO]

W piątkowej "Porannej rozmowie Gazeta.pl" gośćmi Patryka Strzałkowskiego są: Julia Cydejko, analityczka ds. energetyki w Polityka Insight oraz Marek Józefiak, ekspert ds. polityki ekologicznej w Greenpeace.

Zobacz wideo "Poranna rozmowa Gazeta.pl". Gośćmi Julia Cydejko oraz Marek Józefiak

Podczas rozmowy z ekspertką Polityka Insight poruszony został temat energetyki w programach wyborczych poszczególnych partii politycznych. - Właściwie wszystkie partie postulują przyspieszenie transformacji energetycznej, szczególnie tego sektora wytwarzania prądu. W przypadku PiS ta partia deklaruje, że podwoi infrastrukturę OZE do 2030 roku. Tutaj trzeba zaznaczyć, że to nie jest takie trudne. Jest to obietnica, którą zdecydowanie da się zrealizować - mówi Cydejko.

- Koalicja Obywatelska też bardzo mocno postuluje rozwój OZE i przyspieszenie transformacji. W programie partii mamy 68 proc. odnawialnych źródeł energii do 2030 roku i tutaj KO mówi nie tyle o mocy, ile o produkcji energii, czyli udziale odnawialnych źródeł energii, w tym w całości prądu, który zużywamy - wyjaśnia ekspertka. Jak zaznaczyła, "jeśli chodzi o mniejsze partie opozycyjne, to są one zasadniczo zgodne z postulatami, które przedstawia Koalicja Obywatelska".

Debata w Gazeta.pl. Zapytano polityków o suszę i retencję wody

- Braki wody w Polsce, susza, to jest problem, do którego trzeba podchodzić z dużą powagą i z dużą rozwagą. To nie jest problem, który należy adresować jakimiś gwałtownymi, historycznymi, ideologicznymi ruchami. (...) Przy każdym konkretnym projekcie trzeba rozważyć wszystkie za i przeciw. Dużo da się zrobić bez krzywdzenia ludzi, bez niszczenia majątków. Konfederacja opowiada się jak najbardziej za małą retencją. Opowiadamy się za tworzeniem terenów zatrzymujących wodę, ale bez uszczerbku dla rolnictwa, i za oszczędzaniem wody w gospodarce, ale w taki sposób, żeby nie wywołać uszczerbku na tej gospodarce, co miałoby efekty społeczne jeszcze gorsze niż założone cele - mówił podczas debaty Michał Wawer z Konfederacji.

Z kolei Katarzyna Suchańska z Bezpartyjnych Samorządowców stwierdziła: - My postulujemy rozwiązania w zakresie edukacji społeczeństwa, przede wszystkim edukacji dzieci i młodzieży, w zakresie korzystania z wody w sposób oszczędny. Oprócz tego w naszym programie jest mała oraz duża retencja, to jest korzystanie ze zbiorników wody na terenach rolniczych objętych suszą oraz wykorzystanie zbiorników pokopalnianych do prowadzenia gospodarki. Opowiadamy się za rozbudową systemu tzw. małej retencji w duchu krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych, który wprowadza m.in. ochronę bagien czy mokradeł. Więcej w poniższym artykule: