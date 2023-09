Drastycznie spadła liczba katolików w Polsce. Mniej o ponad 6,6 mln [SPIS POWSZECHNY 2021]

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane z przeprowadzonego w 2021 roku Narodowego Spisu Powszechnego. Zawarto w nich m.in. informacje na temat przynależności do wyznania religijnego. Liczby zaskakują.

REKLAMA

Zobacz wideo "Zasłynął angażowaniem się w sprawy, które nie powinny go interesować". Co ludzie wiedzą o Zbigniewie Ziobrze?

Narodowy Spis Powszechny 2021. GUS opublikował dane dot. wyznania religijnego

Ostateczne dane z zakresu przynależności narodowo-etnicznej, języka używanego w domu oraz przynależności do wyznania religijnego pojawiły się na stronie GUS-u 28 września. Przekazano również, kiedy zostaną opublikowane bardziej szczegółowe informacje wraz z metodologią.

"Analizy w obrębie tego obszaru tematycznego oraz bardziej szczegółowe zestawienia wyników wraz z informacjami z zakresu metodologii opracowania danych zostaną zaprezentowane w publikacji pn. Stan i struktura demograficzno-społeczna i ekonomiczna ludności Polski w świetle wyników NSP 2021, która ukaże się 27 listopada 2023 r." - czytamy na stronie GUS-u. Wyniki opublikował w serwisie X również Karol Trzaska, prezes fundacji Cyfrowy Obywatel.

Zgodnie z informacjami zawartymi w spisie, 79,43 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi na pytanie dotyczące wyznania religijnego. 72,57 proc. uznało, że należy do jakiegoś kościoła, a 71,30 proc. uznało, że wyznaje religię rzymskokatolicką. Okazuje się, że w porównaniu ze spisem z 2011 roku, odnotowano znaczny spadek zadeklarowanej liczby katolików. Wówczas 87,58 proc. badanych uznało, że wyznaje religię rzymskokatolicką - przekazał GUS. Jest to zatem spadek o 16 proc. (około 6,6 mln osób mniej). Wzrosła też liczba osób, które nie odpowiedziały na pytanie dotyczące wiary - w 2021 roku było to 20,53 proc. ankietowanych (w 2011 roku - 7,10 proc.).

Narodowy Spis Powszechny 2021. Jakie wyznania religijne zadeklarowano w Polsce?

Polacy poza religią rzymskokatolicką zadeklarowali przynależność do siedmiu innych wyznań religijnych. Są to wyznawcy Kościoła prawosławnego (0,40 proc.), Świadkowie Jehowy (0,29 proc.), Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (0,17 proc.), Kościoła greckokatolickiego (0,09 proc.), Kościoła Zielonoświątkowego (0,08 proc.), Kościoła Starokatolickiego Mariawitów (0,03 proc.) oraz innych wyznań (0,21 proc.).