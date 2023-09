Zbigniew Ziobro przekazał ustalenia ws. wybuchu w Przewodowie: To była ukraińska rakieta

W wyniku wybuchu w Przewodowie na Lubelszczyźnie w listopadzie 2022 roku zginęło dwóch Polaków.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak zachował się premier w obliczu tragedii w Przewodowie? Pytamy posła Kowala

Wybuch rakiety w Przewodowie. Ziobro potwierdza: Rakieta była ukraińska

- Potwierdzam na podstawie opinii biegłych, że ta rakieta była rakietą ukraińską, produkcji radzieckiej - mówił w Lublinie szef resortu sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro zaznaczył, że rakieta na pewno została wystrzelona z terytorium Ukrainy. Mówił również o braku współpracy ze strony ukraińskich śledczych. - Bardzo ubolewam nad tym, ale od wielu miesięcy nie ma takiej współpracy w tej sprawie - mówił. - Zawsze szanowaliśmy reguły prawa ukraińskiego i uwzględnialiśmy ich wszystkie oczekiwania. Natomiast ze smutkiem zauważam, że w tej sprawie ze strony ukraińskiej nie ma podobnej postawy w stosunku do polskich śledczych i naszych wniosków i to trwa miesiące - powiedział minister. - Nie sądzę, żeby to były decyzje na szczeblu prokuratorskim. Sądzę, że są to raczej decyzje na wysokim szczeblu politycznym państwa ukraińskiego - dodał.

We wtorek "Rzeczpospolita" poinformowała o ustaleniach biegłych i o tym, że to ukraiński pocisk obrony powietrznej wybuchł na Lubelszczyźnie, zabijając dwie osoby. Prokuratura nie ujawniła, skąd dokładnie wystrzelono rakietę, która eksplodowała - ta informacja jest tajna. Biegli zaznaczyli, że do tej pory strona ukraińska nie współpracowała z polską prokuraturą i nie udostępniła jej żadnych materiałów.

15 listopada 2022 roku rakieta przeleciała nad granicą Polski i uderzyła w punkt skupu zboża w Przewodowie. Pocisk zabił dwóch pracowników: 59-letniego Bogdana C. i 60-letniego Bogusława W. Początkowo o wystrzelenie rakiety oskarżano Rosję. Po naradach i konsultacjach, jakie odbyły się od momentu zdarzenia, przedstawiciele władz przekazali, że rakieta została wystrzelona z terytorium Ukrainy. Miało to związek z działaniami kontrofensywnymi, jakie ukraińska obrona rakietowa i powietrzna przeprowadzała po zmasowanym ataku Rosji na terytorium Ukrainy. Wieś Przewodów leży w powiecie hrubieszowskim, w województwie lubelskim.