Według analiz przeprowadzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej tegoroczny wrzesień uznany został za ekstremalnie ciepły w odniesieniu do odczytów prowadzonych w latach 1991-2020. Najnowsza prognoza długoterminowa wskazuje, że oczekiwane przez wielu ochłodzenie tak prędko nie nastąpi. Co więcej, dzięki utrzymującym się w granicach Polski układom wysokiego ciśnienia, w październiku możemy spodziewać się równie ciepłej i stabilnej pogody.

Długoterminowa prognoza pogody. Jesień zaskoczy wysoką temperaturą

Według długoterminowej prognozy pogody opracowanej przez synoptyków IMGW po ekstremalnie ciepłym wrześniu nastanie także ciepły październik, w którym temperatura będzie charakteryzować się wyższymi wartościami niż w latach 1991-2020. W podanym okresie średnia w całym kraju wynosiła od 5 do 10 stopni Celsjusza. Aktualne analizy wykazały, że tegoroczne odchylenia temperatury mogą miejscami sięgać nawet 2 stopni Celsjusza. Pierwsza dekada października zapisze się jako ciepła i sucha. Przez cały miesiąc spodziewana jest jednak suma opadów na poziomie normy z lat ubiegłych.

Ochłodzenie może nastąpić dopiero w trzeciej dekadzie października. Wówczas dotychczas wskazywana temperatura w granicach 20 stopni Celsjusza, gwałtownie spadnie do maksymalnie 10 stopni Celsjusza. Nocami zacznie coraz częściej występować zwiększone ryzyko przymrozków. W listopadzie średnia miesięczna temperatura powietrza ma zawierać się w granicach normy wieloletniej. O ile temperatura nie powinna być szczególnym zaskoczeniem, o tyle w tym miesiącu będzie znacznie bardziej deszczowo niż w ubiegłych latach. Tegoroczny listopad zapisze się w historii jako miesiąc wyjątkowo mokry.

Ekstremalnie ciepły wrzesień. IMGW podał anomalie

Jak poinformował IMGW, we wrześniu średnia temperatura była do tej pory wyższa o 3,8 stopnia Celsjusza. W Kaliszu to odchylenie sięgnęło nawet 4,4 stopnia Celsjusza. "Jeśli spojrzeć na przeciętne z lat 1991-2020 temperatury występujące pod koniec trzeciej dekady września, to w tym okresie powinniśmy spodziewać się temperatury maksymalnej od 15,1 stopni Celsjusza (Suwałki) do 18,2 stopni Celsjusza (Tarnów)" - podkreślił IMGW.

Tymczasem prognozy pogody na 28 września wskazują, że wartości temperatury maksymalnej w całym kraju będą znacznie wyższe niż przeciętnie. Na 27 stacjach spodziewać się można temperatury maksymalnej przekraczającej nawet 25 stopni Celsjusza. Najwyższa wartość 27 stopni zanotowana zostanie w Zielonej Górze, Toruniu i Wieluniu. Na wszystkich stacjach synoptycznych przekroczenia średnich wieloletnich wyniosą plus 5 stopni Celsjusza, a na pięciu z nich anomalia przekroczy aż plus 10 stopni Celsjusza.