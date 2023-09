Zamaskowany mężczyzna od listopada zeszłego roku niepokoi mieszkańców bloku przy ul. Kołodzieja 42 w Gdańsku. Nieznany sprawca otwiera drzwi do bloku na osiedlu Słoneczne Wzgórze na Ujeścisku przy użyciu noża, a następnie niszczy klatkę schodową czy rozrzuca w niej fekalia.

Gdańsk. Nieznany sprawca terroryzuje mieszkańców bloku przy ul. Kołodzieja 42

Mężczyznę kilkukrotnie nagrał monitoring, który znajduje się przed wejściem do bloku. Jest jednak zamaskowany i trudno ustalić jego tożsamość. Według mieszkańców do pierwszej dewastacji doszło w listopadzie 2022 roku, sytuacja powtórzyła się wiosną tego roku, później w lipcu, a ostatnia 21 września około godz. 4:00.

- Rozrzuca kał po windzie i ścianach. Wyrywa lampy, rozbija szyby w drzwiach. W najnowszym etapie osiedla są cztery bloki. Dzieje się to tylko w tym jednym, naszym - zaznaczają mieszkańcy w rozmowie z portalem Trojmiasto.pl. Według mieszkańców za wszystkie zniszczenia odpowiada ta sama osoba, ponieważ działania sprawcy i zniszczenia zawsze są do siebie podobne.

- Mamy dwie hipotezy: że albo to osoba chora, albo robi to w ramach jakiejś chorej zemsty. Z nagrań widać, że akcja jest zaplanowana, więc raczej to drugie, tyle tylko, że to zemsta na wszystkich, którzy tam mieszkają. Zaczynamy obawiać się wyjścia z domu, zwłaszcza w nocy czy nad ranem - przekazał jeden z mieszkańców. Dodał również, że "sytuacja robi się chora i niebezpieczna". - Boimy się, że następnym razem w ruch pójdzie np. benzyna i zapalniczka - podkreślił mieszkaniec bloku.

Gdańsk. Policja zajmuje się sprawą wandala

Jak poinformował miejski portal, sprawa została już przekazana policji. - Zgłoszenie z początku lipca dotyczyło zbitej szyby w drzwiach wejściowych do bloku. W drugim przypadku administrator nieruchomości zgłosił uszkodzenie mienia w postaci zabrudzenia ścian i sufitu na klatce schodowej. Policjanci wykonali oględziny oraz zabezpieczyli monitoring - przekazał asp. szt. Mariusz Chrzanowski, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku. Policjant dodał również, że rejon bloku został objęty dodatkowym nadzorem "służby patrolowej oraz dzielnicowego".