Legionella wykryta w akademiku UAM w Poznaniu. Władze podjęły zdecydowane działania

Mieszkańcy akademika Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ulicy Nieszawskiej w najbliższych dniach będą musieli ograniczać korzystanie z wody oraz zachować szczególną ostrożność. Wszystko za sprawą legionelli, którą wykryto w instalacji wodnej w akademiku.

Poznań. W akademiku Uniwersytetu Adama Mickiewicza wykryto legionellę

Władze uczelni powiadomiły studentów mieszkających w akademiku, że od 26 września do 3 października w obiekcie nastąpi kolejny przegrzew ciepłej wody. W związku z tym temperatura wyniesie nawet 70 st. C. "Prosimy, aby nie pić wody bez przegotowania, zażywać krótkich kąpieli, by ograniczać kontakt z aerozolem wodnym oraz zachować szczególną ostrożność" - przekazano w komunikacie.

Władze uczelni poinformowały, że już w sierpniu pojawiły się pierwsze problemy z legionellą w Poznaniu. Podjęto wówczas decyzję o profilaktycznym przegrzewie instalacji we wszystkich domach studenckich należących do uniwersytetu. "Po jego zakończeniu wykonane zostały badania na zawartość bakterii w instalacji ciepłej wody użytkowej. Analiza wykazała przekroczenia dla pobranych próbek w Domu Akademickim przy ulicy Nieszawskiej, czego konsekwencją jest decyzja o wykonaniu ponownego przegrzewu" - przekazała Małgorzata Rybczyńska, rzeczniczka UAM w rozmowie z portalem epoznan.pl.



Dodała również, że "przyczyną nieskutecznego pierwszego przegrzewu instalacji była występująca wówczas zbyt niska temperatura czynnika grzewczego dostarczana z sieci cieplnej". Po zakończeniu prac próbki mają ponownie zostać pobrane do badań.

Legionella. Jakie są objawy legionellozy?

Legionelloza występuje w postaci choroby legionistów oraz gorączki Pontiac. Choroba legionistów objawia się złym samopoczuciem, bólem mięśni i wysoką gorączką. Występuje też biegunka, silne bóle głowy, trudności w oddychaniu, a nawet zaburzenia świadomości. Konsekwencją zakażenia legionellą najczęściej jest postać płucna choroby - poinformował portal legionella.pl.



Występuje też pozapłucna odmiana choroby, która charakteryzuje się zapaleniem mięśnia sercowego, uszkodzeniem nerek i wątroby. Jest to znacznie poważniejszy przypadek choroby, wówczas może dojść do śmierci chorego. Gorączka Pontiac przypomina zwykłą grypę - bóle głowy, gorączkę, dreszcze. Rzadziej występuje biegunka czy wymioty. Objawy występują samoistnie po maksymalnie pięciu dniach.