Ministerstwo Zdrowia opublikowało we wtorek 26 września raport, z którego wynika, że koronawirus ponownie powoduje zachorowania i zgony. Ponadto liczba nowych zakażeń przewyższa odnotowywane dotąd przypadki.

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o zgonach

Jak możemy przeczytać, w Polsce w ciągu doby odnotowano łącznie 357 zakażeń koronawirusem, z czego 238 stanowią osoby, które nie miały dotąd do czynienia z chorobą. Natomiast 119 osób zaraziło się ponownie. Najwięcej przypadków zakażeń występuje w województwie mazowieckim, gdzie zachorowało 81 osób. W woj. małopolskim liczba zakażeń wynosi 35, a w lubelskim 28. Czterej pacjenci, który zmarli z powodu COVID-19, mieli choroby współistniejące. Dla porównania w całym lipcu z powodu COVID-19 zmarło pięć osób.

Statystyki zakażeń koranwirusem prowadzone przez Ministerstwo Zdrowia - z dnia 26.09.2023 fot. https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Według ustaleń Polsat News, liczba zakażeń koronawirusem jest najwyższa od kwietnia, czyli od zakończenia wiosennej fali. W maju dzienna liczba zakażeń wynosiła mniej niż 300, natomiast w lipcu chorowało nie więcej niż 20 osób.

Nowe warianty koronawirusa. Zmiany zachodzące w wirusie wpływają na liczbę chorych

Pod koniec sierpnia w Izraelu został wykryty nowy wariant koronawirusa, BA.2.86, charakteryzujący się dużą liczbą mutacji. Natomiast jak informowaliśmy, wcześniej naukowcy odkryli wariant SARS-CoV-2, oznaczony jako EG.5 i nazywanego "Eris".

"Wszystkie wirusy, w tym wirus wywołujący chorobę COVID-19 (SARS-CoV-2), zmieniają się z biegiem czasu. Te wirusy ze zmianami nazywane są 'wariantami'. Zmiany te mogą mieć wpływ na to, jak zakaźny jest wirus, jak dobrze reaguje na leczenie i jak poważnie wpływa na ludzi" - przekazała agencja Centers for Disease Control and Prevention.