Nastolatkowie z Brodnicy znęcali się nad jeżem, "grając" nim jak w piłkę, aż go uśmiercili. Ich zachowanie zarejestrował monitoring. Policja ustaliła, że nie jest to ich jedyne przewinienie w ostatnim czasie i skierowała materiał dowodowy do sądu rodzinnego.

