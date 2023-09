Posłanka Koalicji Obywatelskiej Marta Wcisło w poniedziałek (25 września) poinformowała, że została zaatakowana na targu w Opolu Lubelskim. "Nieznany mężczyzna zaczął mnie szarpać, grozić i wyzywać. Doznałam obrażeń, ale nie dam się zastraszyć" - napisała w mediach społecznościowych. Policja ustaliła już, kim jest sprawca.

REKLAMA

Zobacz wideo Policjanci z Piaseczna użyli nowej broni. Rowerzyści wpadali jeden po drugim

Posłanka KO Marta Wcisło została zaatakowana. 55-latek odpowie za naruszenie nietykalności

"Szybkie działania policjantów z Opola Lubelskiego doprowadziły do ustalenia i zatrzymania mężczyzny, który wczoraj miał naruszyć nietykalność lubelskiej posłanki. 55-latek odpowie za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego (art. 222kk)" - poinformowali we worek (26 września) funkcjonariusze.

"Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech" - czytamy w art. 222. Kodeksu karnego.

Marta Wcisło: Zaczął mnie szarpać, zaczął mi grozić, mówić, że takich jak my, powinno się wybić

- Szanowni państwo, dziś tutaj, na targu w Opolu Lubelskim zostałam napadnięta przez nieznanego człowieka, który rzucił się na mnie z rękami, zaczął mnie szarpać, zaczął mi grozić, mówić, że takich jak my, powinno się wybić - mówiła posłanka w zamieszczonym przez siebie nagraniu.

- Zgłosiłam to na policję, ale zobaczcie, do czego prowadzi szczucie i agresja. Jak tak można - dodała. Warto podkreślić, że to nie pierwszy atak na polityka Koalicji Obywatelskiej w ostatnim czasie. W piątek 22 czerwca Borys Budka został napadnięty w Galerii Katowickiej.