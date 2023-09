Niewybuchy w Zielonej Górze. Rozpoczęła się ewakuacja mieszkańców. Policja apeluje

W poniedziałek (25 września) przy ulicy Dzikiej w Zielonej Górze (województwo lubuskie) zostały znalezione niewybuchy pochodzące prawdopodobnie z czasu II wojny światowej. We wtorek o 7:30 rozpoczęła się ewakuacja części mieszkańców pobliskich budynków i instytucji. Działania saperów potrwają co najmniej do godziny 13:00.

Ewakuacja w Zielonej Górze. W mieście znaleziono niewybuchy

Jak podaje KMP w Zielonej Górze, strefa ewakuacji dotyczy ulic: Sportowa, Klementowskich, Zamenhofa 3-7, 13-19, 21-25, 40-46, 32-38, Czubińskiego, Zakręt, Dolna, Dolina Zielona od 19 do sali weselnej, Wazów, Bema, Wyspiańskiego, Szafrana do Wazów, Dzika, Żabia.

Okoliczni mieszkańcy są ewakuowani autobusami komunikacji miejskiej z przystanków na ul. Staszica przy Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych oraz z przystanku na ul. Staszica przy pływalni. Ewakuowane osoby zostaną umieszczone w następujących lokalizacjach:

Aula Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej 50, Budynek UZ, Wydział Mechaniczny, ul. Szafrana 4, Wydział Matematyki UZ ulica Szafrana 4a.

Zielona Góra. Policja apeluje do mieszkańców zamieszkujących obszar, który będzie ewakuowany

"Prosimy wszystkie osoby zamieszkujące obszar, który będzie ewakuowany, o zamknięcie dopływu prądu i wody przed opuszczeniem mieszkania, zamknięcie okien, zabranie ze sobą tylko najpotrzebniejszych rzeczy, w tym dokumentu tożsamości i niezbędnych leków. Wszystkim ewakuowanym mieszkańcom zostanie zapewnione bezpieczne schronienie" - apeluje policja.