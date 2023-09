W niedzielę 1 października w Warszawie odbędzie się Marsz Miliona Serc. Donald Tusk poinformował o organizacji tego wydarzenia na konferencji prasowej 19 lipca, podczas której zabrał głos w sprawie pani Joanny z Krakowa. Kobieta po zażyciu tabletki poronnej była rewidowana w szpitalu przez policjantów. W tym kontekście Tusk zaapelował do swoich zwolenników o to, by przeciwstawić się takim sytuacjom.



- 4 czerwca daliście Polsce nadzieję, więc proszę, dajmy 1 października nie tylko nadzieję, ale też pełną wiarę w zwycięstwo, w to, że odsuniemy tych złych ludzi od władzy. Odwaga pani Joanny pokazuje, że nawet pojedyncza osoba, skrzywdzona, jeżeli ma odwagę zabrać głos, postawić się tej władzy, to może naprawdę przyczynić się do zmiany - powiedział Donald Tusk.

Marsz Miliona Serc 1 października w Warszawie - jaka pogoda nas czeka?

Z zapowiedzi polityków Koalicji Obywatelskiej wynika, że podobnie jak 4 czerwca, także 1 października do Warszawy chcą zjechać zwolennicy KO z całej Polski. Wiele osób zastanawia się też, jaka pogoda będzie prognozowana tego dnia w Warszawie.

Ze wstępnych zapowiedzi synoptyków wynika, że 1 października w Warszawie temperatura maksymalna wyniesie 20 stopni. Cieplej od stolicy tego dnia będzie jedynie we Wrocławiu, gdzie prognozowanych jest 21 stopni. Temperatura nad ranem będzie oscylować w granicach 12-15 stopni.

Zachmurzenie będzie małe, więc można liczyć na spore rozpogodzenia i dużo słońca. Wiatr będzie umiarkowany. Wstępnie meteorolodzy nie zapowiadają na niedzielę żadnych opadów deszczu. Poranki i wieczory są jednak chłodniejsze, dlatego warto zabrać ze sobą na drogę cieplejsze ubrania.

Marsz Miliona Serc 1 października w Warszawie - trasa wydarzenia

Zgodnie z zapowiedziami, marsz wystartuje o godzinie 12:00 z Ronda Dmowskiego. Uczestnicy przejdą następnie ulicą Marszałkowską, Świętokrzyską i aleją Jana Pawła II. Marsz zakończy się na rondzie Radosława.