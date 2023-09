Platforma Obywatelska poinformowała, którymi ulicami Warszawy przejdzie Marsz Miliona Serc. Donald Tusk ma nadzieję, że w organizowanym przez niego pochodzie wezmą udział "tysiące ludzi z Polską w sercach, którzy nie dali się złamać" rządowi Prawa i Sprawiedliwości.

Marsz Miliona Serc w Warszawie. Pochód PO rozpocznie się o godz. 12 przy Rondzie Dmowskiego

Na twitterowym profilu Platformy Obywatelskiej przekazano informacje na temat Marszu Miliona Serc. "To już w tę niedzielę (1 października - red.) widzimy się wszyscy w Warszawie! Do zobaczenia o 12:00 na Rondzie Dmowskiego!" - napisano.

Uczestnicy Marszu Miliona Serc mają z Ronda Dmowskiego pójść na ulicę Marszałkowską, a następnie ul. Świętokrzyską i al. Jana Pawła II. Marsz PO zakończy się na Rondzie Radosława.

PO zapewni darmowy transport na Marsz Miliona Serc. Donald Tusk mówi o "walce ze złem"

Pisaliśmy, że Platforma Obywatelska zachęca do skorzystania z pomocy przy organizacji transportu na Marsz Miliona Serc. Osoby spoza Warszawy, które chcą wziąć udział w niedzielnym wydarzeniu, mogą wypełnić krótki formularz na stronie Marszu Miliona Serc. Organizatorzy zapewniają, że takie osoby skorzystają z bezpłatnego transportu.

Donald Tusk zachęcał w spocie zapowiadającym wydarzenie do licznego uczestnictwa w Marszu Miliona Serc, o czym informowaliśmy. - Tysiące ludzi z Polską w sercach, którzy nie dali się złamać. Nie bójcie się, nikt nas dzisiaj nie zagłuszy. Stajemy do walki ze złem, twarzą w twarz, rozliczyć tę władzę, żeby Polska znowu była wolna od kłamstwa, od nienawiści i złodziejstwa. To jest nasz czas. 1 października w samo południe spotkamy się w Warszawie - mówił przewodniczący PO.