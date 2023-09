O imprezie księży w Dąbrowie Górniczej piszą media od Czech po Kolumbię. "Orgia w Polsce"

Nie milkną echa imprezy z udziałem księży i sexworkera na plebanii w Dąbrowie Górniczej. O sprawie rozpisują się zagraniczne media - od czeskich po kolumbijskie. "Tuż przed wyborami parlamentarnymi gejowska orgia wstrząsa wizerunkiem Kościoła" - pisze na przykład niemiecki T-online.

2

ot. Kubos16 (changes by Rabanus Flavus), CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons / spravy.pravda.sk / novinky.cz / dailymail.co.uk / leggo.it