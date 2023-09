25 września na terenie województwa warmińsko-mazurskiego rozpoczęły się ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem ROUTE 604, o czym pisaliśmy. Aby przeprowadzić szkolenie, zamknięto trzykilometrowy odcinek drogi między Nidzicą a Wielbarkiem. Sztab Generalny Wojska Polskiego opublikował materiał, który pokazuje, jakie manewry przeprowadzają tam polscy piloci wojskowych myśliwców.

Ćwiczenia polskiego lotnictwa na Mazurach. Piloci myśliwców ćwiczą procedurę "touch-and-go"

Na twitterowym profilu Sztabu Generalnego Wojska Polskiego poinformowano o procedurach, które wykonują piloci na drogowym odcinku lotniskowym, czyli drodze publicznej przystosowanej do startów i lądowań samolotów wojskowych.

"Touch-and-go to procedura podejścia do lądowania, imitacja manewru i odejście z lotniska w gotowości do wykonania kolejnego zadania, nie jest realizowana w działaniach bojowych. Dziś na drogowym odcinku lotniskowym w woj. warmińsko-mazurskim wojskowe szkolenie polskich sił powietrznych" - przekazano. Do postu dołączono filmik pokazujący lądowanie jednego z myśliwców.

Warmińsko-mazurskie. Jednym z myśliwców przyleciał Inspektor Sił Powietrznych gen. Nowak

Na pokładzie jednego z samolotów, które wylądowały na zamkniętej drodze między Nidzicą a Wielbarkiem, znajdował się Inspektor Sił Powietrznych gen. dyw. pil. Ireneusz "PALM" Nowak, o czym napisał na Twitterze Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych Wiesław Kukuła.

Ćwiczenia ROUTE 604 mają potrwać do 29 września. Wojsko przekazało, że podczas szkolenia wykorzystane zostaną myśliwce MiG-29, F-16 i Su-22, samoloty transportowe C-130, C-295 i M-28 oraz samoloty szkolno-treningowe M-346.

W ćwiczeniach biorą udział nie tylko piloci, ale także personel służby inżynieryjno-lotniczej, wojskowa straż pożarna, logistycy, wysunięci nawigatorzy naprowadzania lotnictwa (JTAC), Wojsko Obrony Terytorialnej oraz Żandarmeria Wojskowa.