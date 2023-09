W ramach jesiennej ramówki na antenie TVP oprócz kontynuacji takich programów jak: "Rolnik szuka żony, "Korona królów. Jagiellonowie", "The Voice of Poland" czy "Tak to leciało", pojawią się także nowości produkcji telewizji publicznej. Jedną z nich będzie program "Na plebani" [pisownia oryginalna ze strony internetowej nadawcy, poprawna forma to "plebanii" - red], którego emisja rozpocznie się w październiku na kanale TVP 3.

Jesienią widzowie TVP poznają życie księży i parafian

Program "Na plebanii" według informacji przekazanych przez nadawcę będzie śledził "życie toczące się na plebanii i wokół plebanii". Akcja dotyczyć będzie trzech wybranych miejsc Polski, których nazwy nie zostały jednak oficjalnie ogłoszone przez telewizję publiczną. "Mimo kryzysu wiary w Polsce wciąż 92 procent mieszkańców deklaruje, że są katolikami. Wiara i związek z Kościołem Katolickim są często silne i tradycyjne, w szczególności na wsiach" - podkreślił w opisie nadawca.

Plebanie bywają centrum życia. To tutaj mieszkańcy przychodzą ze swoimi codziennymi problemami, konfliktami, kryzysami, ale i radościami. Od urodzenia przez ważne wydarzenia jak ślub czy rocznice, aż do śmierci - wszystko dzieje się na plebanii. A księża, choć jest ich coraz mniej, bywają przyjaciółmi, powiernikami, 'psychologami', czy doradcami dla swoich parafian. Coraz częściej też bardzo czynnie uczestniczą w codziennym życiu swoich społeczności

- czytamy w oficjalnym opisie programu. Nadawca podkreślił, że oprócz pokazania perypetii księży i mieszkańców, twórcy chcą "podkreślić koloryt i różnorodność tradycji w różnych miejscach".

TVP oferuje historie o duchowej przemianie i reality show z zakonnicami

To nie koniec religijnych akcentów w jesiennej ramówce TVP. Od września widzowie mogą oglądać na kanale TVP 2 program "Zrujnowani odbudowani", śledzący historie mężczyzn po przejściach, którzy doświadczyli nawrócenia i duchowej przemiany. Z kolei na antenie TVP 1 od 17 września pojawiło się reality show "Welon, fura i brawura", dzięki któremu widzowie poznają perypetie "trzech charyzmatycznych sióstr zakonnych". Na poszczególne odcinki programu składają się relacje z podróży zakonnic na katolickie wydarzenia takie jak: "Spotkanie na Lednicy", "Przystanek Jezus" w Czaplinku, czy koncert "Jednego Serca Jednego Ducha".

"W dotarciu na miejsce pomogą siostrom nieznajome osoby. Do swoich pojazdów zaproszą zakonnice m.in. strażak, przedsiębiorca, znana wokalistka, raper i radiowiec, i w trakcie jazdy podzielą się z nimi historiami z życia" - przekazała TVP w komunikacie. Warto podkreślić, że zgodnie z budżetem na rok 2023 publiczna radiofonia i telewizja otrzymała 2,7 mld zł z pieniędzy państwowych.