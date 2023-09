Nagła zmiana pogody w weekend. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia. "Zrobi się niebezpiecznie"

Od soboty 23 września czeka nas załamanie pogody. Wystąpi znaczne ochłodzenie oraz intensywne opady deszczu. Według synoptyków nie potrwa to jednak długo i już od początku przyszłego tygodnia wróci wyż, który przyniesie sporo słońca oraz temperaturę powyżej 25 st. C.

Załamanie pogody w weekend. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazali, że w nadchodzących dniach front atmosferyczny przyniesie diametralną zmianę pogody. "Zrobi się też chłodniej, gdyż gorące powietrze zwrotnikowe zostanie wyparte przez chłodniejsze polarne morskie" - przekazano w komunikacie.

Już w piątek od zachodu wkroczy do Polski chłodny front atmosferyczny, który przyniesie ochłodzenie, opady deszczu oraz burze. "Dużo deszczu spadnie na południu, możliwe są wyraźne wzrosty stanów wody w rzekach" - przekazali synoptycy. W weekend w Polsce maksymalna temperatura wyniesie 22 st. C. Jednak w sobotę na krańcach południowo wschodnich termometry wskażą chwilami nawet 27 st. C.

Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed opadami silnego deszczu z burzami dla mieszkańców województw:

podkarpackiego,

małopolskiego, powiatów: dąbrowskiego, tarnowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego, brzeskiego, limanowskiego, nowatorskiego i tatrzańskiego,

Ostrzeżenia obowiązują od soboty 23 września od godz. 7.30 do niedzieli 24 września do godz. 7.30. Synoptycy wydali również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla województw:

małopolskiego,

lubelskiego,

śląskiego, powiatów: żywieckiego, cieszyńskiego, Bielsko-Biała, pszczyńskiego, Tychy, Katowice, Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, zawierciańskiego,

świętokrzyskiego, powiatów: jędrzejowskiego, pińczowskiego, buskiego, staszowskiego, sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego.

Rzecznik IMGW zapowiedział, że wraz z załamaniem pogody, mieszkańcy wielu rejonów kraju mogą się spodziewać wyjątkowo intensywnych opadów deszczu. "Na południu zrobi się deszczowo, nawet niebezpiecznie, bo spadnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Tak będzie w sobotę, ale później po weekendzie znowu będzie wyż, znowu będzie sporo słońca" - przekazał Grzegorz Walijewski w rozmowie z RMF 24. Po weekendzie wróci słoneczna pogoda, która ma z nami zostać do końca września.

Prognoza pogody na październik i listopad

Zdaniem synoptyka IMGW według wstępnych prognoz październik będzie równie ciepłym miesiącem, co wrzesień. Termometry mogą wskazywać od 22 do 24 st. C. Znacznie chłodniej ma się zrobić w listopadzie. Będzie też znacznie więcej deszczowych dni - przekazał Grzegorz Walijewski.