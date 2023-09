W piątek 22 września nad ranem pojawiły się poważne utrudnienia na drodze krajowej nr 7 w kierunku Krakowa. Na trasie doszło bowiem do zderzenia osobowego audi z łosiem. Przez kilka godzin przejezdny był tylko jeden pas ruchu.

Mieszkowo. Trzy osoby poszkodowane po zderzeniu samochodu osobowego z łosiem



Do wypadku na drodze krajowej S7 doszło po godz. 5.00 rano na odcinku Warszawa - Tarczyn, na wysokości miejscowości Mieszkowo w woj. mazowieckim. W samochodzie znajdowały się dwie osoby dorosłe oraz 8-letnie dziecko - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie.

- Pojazd był na tyle zniszczony, że osoby te zostały w nim uwięzione i nie mogły go opuścić samodzielnie - poinoformował mł. bryg. Łukasz Darmofalski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, cytowany przez Onet.

Poszkodowani zostali ewakuowani z pojazdu dzięki pomocy strażaków, przy pomocy specjalistycznego sprzętu hydraulicznego. - Na miejscu były cztery zastępy straży pożarnej, trzy karetki pogotowia i policja - dodał mł. bryg. Łukasz Darmofalski.

Liczba wypadków na drogach w okresie wakacyjnym

Do największej liczby wypadków drogowych dochodzi najczęściej podczas wakacji oraz pozostałych dni wolnych. Komenda Główna Policji poinformowała, że "podczas tegorocznych wakacji policjanci odnotowali 4993 wypadki drogowe (mniej o 273 w stosunku do 2022 r.), w których zginęło 445 osób (mniej o 8 w stosunku do 2022 r.), a 5867 osób zostało rannych (mniej o 395 w stosunku do 2022 r.)" - przekazał portal Prawo Drogowe.