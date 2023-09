Andrzej Duda o przemówieniu Zełenskiego. "Przykro mi się zrobiło", "byłem rozgoryczony"

W czwartek 21 września przebywający w Stanach Zjednoczonych prezydent Andrzej Duda wziął udział w rozmowie z dziennikarzem telewizji TVN24. Marcin Wrona zapytał głowę państwa m.in. o to, jak słuchało się wystąpienia w ONZ Wołodymyra Zełenskiego, "który jasno sugerował, że polskie władze działają na korzyść Rosji". - Przykro mi się zrobiło - powiedział prezydent. Podkreślił jednak, że w miarę upływu czasu emocje opadły.

Duda skomentował przemówienie Zełenskiego. "Byłem rozgoryczony"

- Nie byłem zdenerwowany, to za duże słowo. Byłem rozgoryczony. Spokojnie, proszę nie podwyższać temperatury. To jest spór, który dotyczy naprawdę niewielkiego wycinka naszych relacji. Nie dopuśćmy do tego, żeby on rzutował na całości, bo nie ma ku temu żadnego uzasadnienia, a tylko inni na tym skorzystają - tłumaczył odnosząc się do głośno komentowanego konfliktu wokół ukraińskiego zboża.

- Widzę, że bardzo wiele się pojawia nadinterpretacji, zafałszowań, manipulacji różnymi wypowiedziami, jak też po prostu nieprawdy - kontynuował prezydent. - Podobno na Ukrainie moje słowa o człowieku topiącym się, czyli człowieku, który potrzebuje ratunku, zostały przetłumaczone jako topielec. To jest zasadnicza różnica semantyczna - wyjaśniał Andrzej Duda w rozmowie z dziennikarzem TVN. - Jak to czasami mówimy, inni szatani tutaj grają. Niektórzy chcą chyba doprowadzić do bardzo głębokiego sporu, z całą pewnością nie z korzyścią dla Ukraińców ani dla Polaków - podkreślił

Andrzej Duda wiedział o aferze wizowej od dawna? Czym innym jest gdy ktoś wpycha siłą migrantów, a czym innym gdy wydają wizy polskie placówki

W trakcie wywiadu Andrzej Duda został zapytany także o aferę wizową. Prezydent zapewnił, że wie o niej od dawna. - Dowiedziałem się od szefa jednej ze służb. Nie mogę ujawnić szczegółów. Dawno - zaznaczył - Wiosną tego roku? - dopytywał dziennikarz. - Powiedzmy - odpowiedział prezydent. Na pytanie o to, czy Zbigniew Rau, który otwarcie mówi, że nie ma afery, powinien podać się do dymisji, prezydent nie odpowiedział. - Zobaczymy, co wyjaśnią służby. Pamiętajmy, że minister odpowiada za swoje ministerstwo. Mam nadzieję, że sprawa zostanie szczegółowo wyjaśniona - tłumaczył.

- Ja już powiedziałem, że pojawiają się kłamstwa w mediach. Byłem zbulwersowany, kiedy zobaczyłem, że w jednej z gazet piszą, że stosowano wobec mnie szantaże. Mogę wszystkich zapewnić, że taka sytuacja nie miała miejsca. To jest po prostu żałosne - mówił prezydent. Chodzi ustalenia Gazety.pl, według których dymisjonowany wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk i minister Zbigniew Rau forsowali zaufanego człowieka Wawrzyka, Jakuba Osajdę na ambasadora w Islandii. Rozmówca bliski MSZ zdradził nam, że Zbigniew Rau osobiście próbował szantażować Andrzeja Dudę, że jeśli nie zrobi z Osajdy ambasadora, to on zrywa rozmowy o innych ambasadorach i nie będzie już nowych ambasadorów Polski. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: MSZ szantażowało Andrzeja Dudę. Ujawniamy, jak minister od wiz chciał podbić Islandię.

W dalszej części rozmowy o aferze wizowej Marcin Wrona odniósł się do metod Prawa i Sprawiedliwości, którego członkowie na każdym kroku straszą Polaków imigrantami, podczas gdy zami sprzedają kilkaset tysięcy wiz imigrantom z Azji, czy Afryki. - Czym innym jest gdy ktoś wpycha siłą migrantów, a czym innym gdy wydają wizy polskie placówki - tłumaczył Andrzej Duda. - Jeżeli ktoś kupował wizę na zasadzie kupowania fałszywych dokumentów, to jest inna sprawa, a jeżeli załatwiał sobie miejsce w kolejce, to jest inna sprawa - dodał prezydent.