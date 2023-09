Ćwiczenie ROUTE 604 to szkolenie lotnicze, w którym wojsko wykorzystuje drogowy odcinek lotniskowy (DOL). Ma ono na celu przećwiczenie procedur lądowania i startu wojskowych statków powietrznych na drodze publicznej, po to, by w razie sytuacji kryzysowej umożliwić lotnictwu operowania nawet po zniszczeniu macierzystej bazy. Według informacji przekazanych przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych są to pierwsze wojskowe ćwiczenia na DOL od 20 lat.

Wojskowe samoloty będą lądowały na drodze publicznej

Wyjątkowe ćwiczenie ROUTE 604 prowadzone będzie w dniach 25-29 września. Na DOL szkolić się będą m.in. piloci samolotów MiG-29 i Su-22 należących do 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Oprócz nich pojawią się myśliwce F-16 z 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, samoloty transportowe C-130, C-295 i M-28 z 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego oraz samoloty szkolno-treningowe M-346 z 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego.

Co ważne, jak podkreślono w oficjalnym komunikacie, swoje zadania realizować będą nie tylko piloci, ale także członkowie służby inżynieryjno-lotniczej, wojskowa straż pożarna, logistycy, JTAC, a także WOT i ŻW, którzy są niezbędni do zabezpieczenia samolotów.

Utrudnienia spowodowane ćwiczeniami wojskowymi

Mimo że pierwsze myśliwce wylądują na DOL dopiero 25 września, odcinek drogi wojewódzkiej nr 604 o długości ok. 3 km pomiędzy miejscowościami Ruskowo a Przeździęk Wielki (odcinek drogi Nidzica i Wielbark) w województwie warmińsko-mazurskim pozostaje całkowicie zamknięty dla ruchu już od 18 września. Utrudnienia związane z ROUTE 604 potrwają do 3 października. "Dojazd do miejsca DOL będzie możliwy zarówno od strony Nidzicy, jak i od strony Wielbarka, natomiast przejazd przez obszar DOL nie będzie możliwy" - przekazał Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Zalecono skorzystanie z objazdu drogą wojewódzką nr 545 Nidzica - Jedwabno oraz drogą wojewódzką nr 508 Jedwabno - Wielbark.

Drogowe Odcinki Lotniskowe były tworzone w czasach PRL, jako część infrastruktury obronnej. W tamtym okresie w Polsce istniało 20 podobnych lotnisk na terenie całego kraju. Jednym z nich jest DOL Wielbark, na który składa się czteropasmowy odcinek utwardzonej, wiodącej przez las drogi. Na obu końcach tego odcinka znajdują się poszerzenia, służące za miejsca postojowe, gdzie maszyny mogą być tankowane bądź w razie konieczności uzbrajane.

W 2021 roku DOL Wielbark został odnowiony razem z odcinkiem drogi nr 604 na trasie Przeździęk Wielki - Rustkowo kosztem około 100 mln złotych. Dzięki temu spełnia wszystkie wymagania, by służyć jako lotnisko rezerwowe dla samolotów wojskowych, a w przypadku sytuacji awaryjnych umożliwiać też lądowanie jednostkom cywilnym.