Rodzina z małym dzieckiem udała się w niedzielę do kościoła w miejscowości Bardo (woj. wielkopolskie, powiat wrzesiński). Usiedli w ostatniej ławce. W pewnym momencie dziecko zaczęło gaworzyć. Dźwięki te usłyszał ksiądz, który przerwał mszę i poprosił rodzinę o opuszczenie kościoła.

Rodzina wyproszona z mszy. Ksiądz stwierdził, że "dziecko nie jest zainteresowane kazaniem"

Ojciec dziecka relacjonował w Radiu Warta, że usiadł ze swoją rodziną w ostatniej ławce, żeby nie przeszkadzać we mszy. Twierdził, że jego córka nie płakała i nie krzyczała, a jedynie gaworzyła podczas przygotowania się do snu. To zwróciło uwagę księdza, który w pewnym momencie przerwał mszę, aby zwrócić się do rodziców. - Stwierdził, że dziecko nie jest zainteresowane kazaniem, więc prosi i jednoznacznie wyprosił, o wyjście do zakrystii albo na dwór, bo "nie będziemy sobie przeszkadzać" - przekazał mężczyzna w rozmowie z radiowarta.pl.

Ksiądz wyjaśnił, że kościół ma silną akustykę. I przeprosił, choć "nie chciał nikogo urazić"

Ksiądz Stanisław Trzepkowski zapytany o ten incydent tłumaczył, że dziecko "pokrzykiwało", a kościół jest mały i charakteryzuje się silną akustyką, co przeszkadza w skupieniu. Ponadto dodał, że przed kazaniem odczekał chwilę w ciszy, mając nadzieję, że dziecko przestanie, albo rodzice zareagują. - Poprosiłem: "kochani" i to dosłownie takiego zwrotu użyłem, przejdźcie może do zakrystii, czy przed kościół, bo teraz będzie kazanie, a to przeszkadza - powiedział ksiądz Trzepkowski. Duchowny dodał, że jeżeli jego słowa uraziły kogokolwiek, to przeprasza, ponieważ nie było to jego intencją.

