Rodzice Krzysztof Dymińskiego w rozmowie z "Uwagą!" pokazali, jak z ich strony wyglądają poszukiwania 16-letniego syna, który zaginął pod koniec maja. Pan Daniel niemal codziennie wypływa w rejs po Wiśle, by szukać śladów swojego dziecka. Zdaniem rodziców najbardziej prawdopodobnym motywem zaginięcia Krzyśka jest zawód miłosny. Chociaż biorą pod uwagę każdą ewentualność, to mają nadzieję, że syn odpowie na ich apele i wróci do domu.

3 fot. Facebook.com/Stowarzyszenie Zaginieni Cała Polska Otwórz galerię Na Gazeta.pl