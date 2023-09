Jak działa wariograf? Sprawdził to nasz dziennikarz. Na własnej skórze

Zobacz wideo Jak działa wariograf? Sprawdził to nasz dziennikarz

- Poligraf (wariograf) nie wykrywa kłamstwa, ponieważ nie istnieje wzór kłamstwa, który byłby dla człowieka typowy. Poligraf mierzy za to zmiany w reakcjach fizjologicznych organizmu. Chodzi o takie zmiany, których człowiek nie może kontrolować zgodnie z własną wolą - wyjaśnia dr Marcin Gołaszewski, biegły sądowy z zakresu badań wariograficznych.

- Pytania testowe, które konstruujemy, mają behawioralnie opisać jakiś czyn z przeszłości. Nie badamy zamiarów na przyszłość, intencji, uczuć, tak jak często mamy okazję obserwować w różnych programach rozrywkowych. Jeżeli opisujemy w tych pytaniach czyn, możemy zapytać np., czy ktoś wymierzył broń w kierunku Kowalskiego, czy oddał strzał, czy trzymał taką broń w ręku, czy był obecny, czy to widział. To pytania odnoszące się bezpośrednio do badanej sprawy - tłumaczy ekspert.

Takiemu krótkiemu badaniu został poddany dziennikarz Gazeta.pl Marcin Kozłowski. Biegły poprosił o napisanie na kartce jednej cyfry, a następnie za pomocą kilku pytań ustalał, która była to cyfra. Czy naszemu dziennikarzowi udało się choć trochę "oszukać" urządzenie? Zobaczycie to na nagraniu powyżej.