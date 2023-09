Posłanka Kinga Gajewska została wprowadzona przez policję do radiowozu podczas spotkania Mateusza Morawieckiego z wyborcami w Otwocku we wtorek 19 września. Polityczka informowała wówczas o aferze wizowej. Jej mąż wypowiedział się w sprawie dotyczącej zachowania policji wobec posłanki i nie krył oburzenia związanego z incydentem. Arkadiusz Myrcha zapowiedział interwencję w tej sprawie.

Mąż Kingi Gajewskiej, Arkadiusz Myrcha, zapowiedział podjęcie kroków w sprawie incydentu z policją. "Turboskandaliczne"

- Z tego, co widziałem, nie doszło do żadnego wykroczenia, a w odpowiedzi moją żonę spotkały retorsje, naruszenie nietykalności, naruszenie ochrony poselskiej, wprowadzenie do radiowozu na siłę. Czy kogoś tam porąbało? Nie wiem, czy chodzi o osobę, która wydawała rozkazy czy może komuś, kto się tym rozkazom nie umiał przeciwstawić. Brak mi słów - powiedział poseł Arkadiusz Myrcha w rozmowie z portalem wprost.pl. Polityk informował, że początkowo nie miał kontaktu z żoną oraz nie wiedział, czy trwają czynności policji, czy jest inny powód zachowania policji. - Sprawa jest turboskandaliczna - podsumował poseł KO.

Polityk w rozmowie z Wirtualną Polską stwierdził, że policja nie miała prawa wyprowadzać ani naruszać nietykalności parlamentarzystki. - Nie może tak być. Będziemy kierować interwencję do komendanta - dodał poseł Arkadiusz Myrcha.

Posłanka KO Kinga Gajewska została wciągnięta do radiowozu podczas nagłaśniania afery wizowej. Funkcjonariusze "nie mieli świadomości"?

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których słychać, że zarówno posłanka Kinga Gajewska, poseł Paweł Zalewski, jak i inni zgromadzeni informowali funkcjonariuszy, że mają do czynienia z parlamentarzystką, co słychać również na nagraniach udostępnionych przez Komendę Stołeczną Policji. Funkcjonariusze domagali się w radiowozie okazania legitymacji, której zdaniem posłanki wcześniej nie mogła wyciągnąć. - Jak mogłam pokazać, kiedy mnie trzymaliście i szarpaliście? - zapytała Kinga Gajewska i dodała, że była trzymana przez funkcjonariuszy za ręce.

Komenda Stołeczna Policji odwołała się do sprawy w mediach społecznościowych. "Jesteśmy transparentni. Nagranie pełne, bez cenzury, dzięki kamerom nasobnym, w które systematycznie wyposażamy policjantów. Policjanci nie mają obowiązku znać każdego z 460 posłów i 100 senatorów" - przekazała policja.

Policja wyjaśniała sytuację również we wtorek, kiedy pojawiały się wpisy ze stanowiskiem mundurowych w tej sprawie. W jednym z nich możemy przeczytać, że policjanci "nie mieli świadomości, że mają do czynienia z panią poseł", a czynności zostały przerwane po okazaniu legitymacji przez polityczkę.

W kolejnym komunikacie przekazano, że interwencja jest przedmiotem wyjaśnień Wydziału Kontroli. "Podkreślamy, że policjanci nie znają wszystkich osób posiadających immunitet" - napisano. Wieczorem pojawił się trzeci komunikat, który policja wydała w tej sprawie. "Podkreślamy, że dzisiejsza interwencja nie miała charakteru zatrzymania. Polegała ona na doprowadzeniu osoby podejrzanej o wykroczenie do radiowozu celem legitymowania" - brzmiał wpis.