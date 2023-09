Krzysztofa Dymiński wyszedł ze swojego domu pod Ożarowem Mazowieckim 27 maja i do niego nie wrócił. Ostatnią poszlaką w sprawie zaginięcia 16-latka było nagranie monitoringu z okolic Mostu Gdańskiego w Warszawie. W ostatnich dniach w sieci pojawił się jednak nowy materiał, który może pomóc w trwających poszukiwaniach. Jest nim nagranie z kamery samochodowej z 31 sierpnia, na którym widać osobę podobną do Krzysztofa.

Krzysztof Dymiński zaginął. Internauci: Może podążać Szlakiem św. Jakuba

Na nagraniu z kamerki samochodowej osoba podobna do Krzysztofa poruszała się drogą nr 11 z Koszut do Kórnika w stronę Poznania. Ostatnio zaginiony miał być widziany również w Bolewicach, Lwówku i Nowym Tomyślu. Często wymieniane lokalizacje sprawiły, że niektórzy internauci zaangażowani w sprawę z grupy "Zaginięcie Krzysztofa Dymińskiego" na Facebooku, zaczęli przypuszczać, że chłopak może iść Szlakiem św. Jakuba.

Droga św. Jakuba jest szlakiem pielgrzymkowym wiodącym do katedry w Santiago de Compostela w Hiszpanii, w której według wierzeń znajduje się ciało Jakuba Większego Apostoła. Do hiszpańskiej katedry prowadzi wiele wyznaczonych szlaków, z których niektóre znajdują się również w Polsce (Warszawa-Płock-Inowroclaw). "Jeśli ten chłopak w Sikorzu (obok Płocka) i ten w Jaksicach obok Inowrocławia to on, to ma to duży sens" - zauważała pani Paulina na grupie "Zaginięcie Krzysztofa Dymińskiego".

"Jeśli pokonuje drogę jakubową, warto zabezpieczyć te trasy, zanim dotrze do granicy. Chyba że idzie tylko do sanktuarium" - pisała pani Marzena. "Jeśli macie bliskich w plebaniach, klasztorach, sanktuariach, miejscach świętych, wyślijcie im plakat. Niech pokazują innym duchownym, osobom pracującym przy kościołach" - rekomendowała inna internautka.

Trwają poszukiwania 16-letniego Krzysztofa. Policja prosi o pomoc w śledztwie

Policja prosi o kontakt osoby, które mogły widzieć zaginionego 16-latka. "Wzrost 175 cm, ciemne blond włosy, niebieskie oczy, szczupłej budowy ciała. W dniu zaginięcia ubrany był w ciemne spodnie, czarne buty marki Diesel typu sneakersy. Nosi stały aparat na zębach (górny i dolny łuk)" - podaje rysopis Krzysztofa udostępniony przez komendę.

Komunikat prosi osoby posiadające informacje o kontakt z Wydziałem Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Stołecznej Policji. Skontaktować można się z nim telefonicznie, pod numerami 47 72 369 88 oraz 47 72 376 57. Wieści przekazane mogą zostać również drogą mailową, na adres naczelnik.poszukiwanie-identyfikacja-osob@ksp.policja.gov.pl.