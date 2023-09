Gdzie nie można zbierać grzybów? Od tych miejsc lepiej trzymaj się z daleka

Powoli rozpoczyna się sezon na grzybobranie. Przy tej okazji warto pamiętać, że nie wszystkie miejsca są odpowiednie, by zbierać w nich grzyby. Najważniejsze jednak, by zbierać grzyby wyłącznie dobrze nam znane, co pozwoli zminimalizować ryzyko zatrucia.

Gdzie nie można zbierać grzybów?

Na stronie Lasów Państwowych możemy przeczytać, że grzybów nie należy zbierać przede wszystkim tam, gdzie jest stały zakaz wstępu, czyli:

na obszarach chronionych: w rezerwatach i parkach narodowych,

na uprawach do 4 m wysokości,

w drzewostanach nasiennych i powierzchniach doświadczalnych,

w ostojach zwierzyny,

na terenach należących do wojska.

Zbieranie grzybów w miejscach niedozwolonych może nas słono kosztować. Mandat za to może wynieść nawet 500 zł. Warto także pamiętać, że grzybów nie należy także zbierać na prywatnych terenach czy grodzonych lasach.

Co ciekawe w niektórych krajach obowiązuje zakaz zbierania grzybów, w innych państwach nierzadko można spotkać się natomiast z limitami. Warto więc dobrze zapoznać się z obowiązującymi w danym miejscu przepisami.

Zbieranie grzybów - o czym warto pamiętać?

Czasem warto jednak powstrzymać się od grzybobrania także w miejscach dozwolonych. Do tego trzeba mieć także na uwadze, że niektóre gatunki grzybów podlegają ochronie. "Należy oszczędzać duże, stare owocniki grzybów, gdyż nie są atrakcyjne kulinarnie, a mają duże znaczenie dla rozwoju grzybów. Jeśli wiemy, że jakiś grzyb jest rzadki i ginący to także oszczędźmy go, nawet jeśli jest jadalny. Niezależnie od miejsca występowania część gatunków grzybów podlega całkowitej ochronie gatunkowej - poznaj dokładnie listę tych grzybów, zanim wybierzesz się do lasu" - apelują Lasy Państwowe.