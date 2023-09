Krzysztof Dymiński zaginął 27 maja. 16-latek wyszedł wtedy ze swojego domu pod Ożarowem Mazowieckim. Od tego czasu wiele osób informowało, że Krzysztof był widziany w różnych miejscach. Ostatnie tego rodzaju relacje napłynęły z województwa wielkopolskiego oraz dolnośląskiego.

Krzysztof Dymiński widziany pod Poznaniem. "Starszy mężczyzna przyjechał z nim czarnym samochodem"

Informacje dotyczące 16-latka są publikowane m.in. na facebookowej grupie "Zaginięcie Krzysztofa Dymińskiego". 19 września pojawiła się tam relacja osoby, która twierdzi, że 16-latka widziano w miejscowości Podgórzyn w województwie dolnośląskim. Chłopak miał kierować się w stronę Sobieszowa. Autorka innego posta przekazała natomiast, że Krzysztof mógł pojawić się w Sękowie pod Poznaniem.

"Nie jestem pewna, ale właśnie wyjeżdżałam 20 minut temu ze stacji benzynowej przy ul. Poznańskiej 3a w Sękowie. Chciałam się upewnić, czy to jest ta zaginiona osoba. Starszy mężczyzna, który z nim przyjechał czarnym samochodem na rejestracjach PMI (powiatu międzychodzkiego - red.), stanął w drzwiach wejściowych na stację. Gdy zorientował się, że go obserwuję, po chwili bardzo podobny chłopak do zaginionego wyszedł z głowę okręconą tak, jakby nie chciał po prostu się ujawniać. Może warto dzwonić na policję, żeby sprawdziła kamery? Może faktycznie to był Krzysztof?" - napisała internautka.

Zaginięcie Krzysztofa Dymińskiego. Matka chłopca stwierdziła, że na nagraniu może być jej syn

Jak pisaliśmy 17 września, w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać idącego drogą mężczyznę w kapturze. Matka zaginionego chłopaka stwierdziła, że to może być Krzysztof Dymiński. "Obserwatorzy, przyjaciele, ludzie wielkiego serca. W mojej ocenie na tym nagraniu jest mój syn, Krzysztof Dymiński. Nie mam jednak 100 proc. pewności. Proszę, może jest osoba, która jest łudząco podobna do mojego dziecka, która 31 sierpnia szła drogą nr 11 z Koszut do Kórnika w stronę Poznania" - napisała matka Krzysztofa na Facebooku.

Policja podała rysopis 16-latka, który zaginął 27 maja.

Wzrost 175 cm, ciemne blond włosy, niebieskie oczy, szczupłej budowy ciała. W dniu zaginięcia ubrany był w ciemne spodnie, czarne buty marki Diesel typu sneakersy. Nosi stały aparat na zębach (górny i dolny łuk)

- przekazali funkcjonariusze. Policjanci poinformowali, że osoby, które widziały zaginionego, są proszone o pilny kontakt z wydziałem poszukiwań i identyfikacji osób Komendy Stołecznej Policji. Informacje na temat Krzysztofa Dymińskiego można przekazywać, korzystając z telefonu: 47 72 369 88, 47 72 376 57 oraz maila: naczelnik.poszukiwanie-identyfikacja-osob@ksp.policja.gov.pl.